北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假
強颱瑪莉亞持續逼近台灣，氣象局預估七級暴風圈今天傍晚5、6點接觸陸地，北部、東北部地區首當其衝，宜蘭宣布下午3時起停班停課，北北基下午4時起停班停課，同樣在首當其衝區，為何會晚1小時停班停課？基隆市長林右昌說，4點是讓大家可以提早下班回家因應防颱準備，不是放假，他要做個釐清。
林右昌說，宜蘭做何決定他不清楚，依早上最新氣象預報，瑪莉亞颱風速度來得快走的也快，真正會影響北部地區是在今晚6點之後，風雨變大會在今晚8點。
北北基考慮這時間比較尷尬，今天下午風雨預測未達放假標準，4點停班停課是讓大家可以提早下班回家因應防颱準備，不是放假問題，他要做個釐清，宜蘭是如何考慮他並不清楚。
強颱瑪利亞颱風來襲，北市府今早宣布下午4時候停班停課，家長罵翻，質疑根本來不及接小孩，外界更質疑這個決策是怎麼做的？北市府人事處長程本清表示，考慮上下班交通問題，還有高普考試下午3點多結束，以及新北、基隆沿海地區風速較強，最後基於北北基共同生活圈的考慮，才決定下午4點停止上班上課。
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