北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續逼近台灣，氣象局預估七級暴風圈今天傍晚5、6點接觸陸地，北部、東北部地區首當其衝，宜蘭宣布下午3時起停班停課，北北基下午4時起停班停課，同樣在首當其衝區，為何會晚1小時停班停課？基隆市長林右昌說，4點是讓大家可以提早下班回家因應防颱準備，不是放假，他要做個釐清。

林右昌說，宜蘭做何決定他不清楚，依早上最新氣象預報，瑪莉亞颱風速度來得快走的也快，真正會影響北部地區是在今晚6點之後，風雨變大會在今晚8點。

北北基考慮這時間比較尷尬，今天下午風雨預測未達放假標準，4點停班停課是讓大家可以提早下班回家因應防颱準備，不是放假問題，他要做個釐清，宜蘭是如何考慮他並不清楚。