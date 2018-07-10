海空運船航班部分取消 國道省道機捷受影響

2018-07-10 12:55 中央社 台北10日電



強颱瑪莉亞來襲，高鐵今天正常營運，台鐵下午4時前依時刻表行駛，部分海空運的船航班取消或延後；機捷下午3時起，A1站停止辦理預辦登機，下午6時45分後，直達車停駛。國道及省道都有預警措施，視颱風狀況因應。

民航局統計，今天至上午10時，國內航線取消117架次，兩岸暨國際航線取消161架次、延誤20架次。航港局統計，今天共有12條航線、50航次停航。

桃園機場上午也召開防颱整備會議，各駐站單位已針對設施、設備進行事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命增班準備。

另外，桃園機場捷運今下午3時起，A1站停止辦理預辦登機，下午6時45分以後，直達車將停駛。

高速公路局也成立應變災害指揮中心，因氣象局預測，強颱瑪莉亞主要影響北部地區，高公局將監測國道1號汐五、五楊高架及國道5號頭城至蘇澳2個路段，一旦平均風速達7級以上，將降低速限並禁止大型車行駛，若達10級以上，則將封閉禁止通行。

因氣象局預測瑪莉亞暴風圈傍晚接觸台灣陸地，公路總局不排除陸續實施預警性封路，可能的路段包括，台2線北濱公路、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路、蘇花公路、台9甲線新烏公路等暴風圈可能影響的山區公路。