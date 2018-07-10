空心菜一包23元！ 超商、量販防颱商品讓民眾搶便宜

2018-07-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續逼近台灣，中央氣象局最新預報，瑪莉亞今天將以中度颱風上限或強烈颱風之姿，逐漸通過台灣北部近海，花蓮以北、彰化以北地區今晚開始風力逐漸增強，不少主婦一早也做好防颱準備。超商、量販店提前準備「防颱專區」備好泡麵、罐頭、水等防颱商品備貨量，就怕造成颱風搶購潮。

家樂福、大潤發等量販店表示，瑪莉亞來勢洶洶，較易保存的根莖類、菇菌類、進口蔬菜是平日的5到6倍；另準備泡麵、飲水、罐頭、零食等備糧，各分店都集中陳列，方便民眾採購。統一超商則針對泡麵、冷凍品、罐頭、飲料、零食等增加備貨量，並準備好雨具、雨衣、電池等用品。

全聯福利中心全台門市也推出「防颱專區」，針對消費者的防颱需求，增加餅乾、泡麵、水等商品備貨量。預期瑪莉亞颱風可能致災的心理因素，生鮮蔬菜微幅上漲，對此，即日起推出空心菜每包促銷價23元、金針菇、美國青花菜、進口高麗菜也有相關促銷活動，請消費者勿擔心。