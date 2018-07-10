明逢大潮 台南沿海嚴防海水倒灌

2018-07-10 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



中央氣象局今與台南市政府開視訊會議。圖/台南市政府提供 分享 facebook 強颱瑪莉亞已發布為陸上警報後，今天上午中央氣象局與全國縣市政府視訊連線，台南由副市長吳宗榮擔任指揮官，指出台南市沒在警報範圍，平均風力應該是會小於4-5級，陣風7-8級以下的機率比較高，較須注意的是明天適逢大潮期間，特別提醒沿海低窪地區要嚴防淹水與海水倒灌。

中央氣象局預報中心副主任陳怡良指出，今天傍晚瑪莉亞颱風有機會碰到台灣東北角，預估午夜會到馬祖，明天上午有可能前往中國大陸，強颱影響台灣最劇的時間是今晚入夜到明早這段期間。總雨量預估不及過去颱風多，因為瑪莉亞移動速度很快且雨勢集中，其中又以北部山區、新北市地區、新竹、與苗栗居多；其次是中部地區的南投、雲林山區；第三是宜蘭山區、嘉義山區等。

陳怡良表示，台南市這回沒有在警報範圍內，風力預報是沒有涵蓋台南市，颱風離開以後對南部地區的影響，可能因颱風移動的速度快，減弱的速度也快，所以應該是後天影響就變小，台南即會恢復原本偏南風、西南風或東南風的型態，主要以午後雷陣雨為主，夜晚到清晨加上海陸風，可能會在沿海地區帶來一些零星的短暫雨。

陳提醒，瑪莉亞颱風主要的導引氣流是太平洋高壓，明天11號是大潮期間，需特別留意，尤其是颱風經過台灣的時候，西半部會變成是從海面往陸地上吹，沿海低窪地區要特別嚴防淹水與海水倒灌。