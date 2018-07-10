入睡後最強！ 北部、東北部深夜嚴防強風豪雨

2018-07-10 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



強颱瑪莉亞暴風半徑將在今天傍晚觸陸。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 中央氣象局今天早上11點半最新預報，目前北部雲量明顯增多，已出現間歇性下雨，下午以後雨勢會更加明顯，且愈晚愈強，今天深夜到明天清晨影響最劇烈，嚴防強風豪雨，全台須於明天下午才脫離瑪莉亞暴風圈影響，海域跟馬祖地區則要等到明晚以後。

氣象局也持續發布豪大雨特報，新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；台北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市、屏東縣山區、台東縣山區有局部大雨發生的機率。注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，瑪莉亞暴風圈傍晚開始接近北部陸地，深夜後北部、東北部跟中部山區會有強風豪雨出現，之後颱風逐漸往馬祖靠近，馬祖今天深夜到明天都要嚴防強風豪雨，瑪莉亞若直接通過馬祖，更會出現很強陣風。

黃椿喜說，明後天西半部跟馬祖要嚴防颱風暴潮跟海水倒灌，低窪地區注意淹水現象。另外，現已觀測到7米以上浪高，昨天到今天陸續有長浪出現，隨著瑪莉亞靠近，沿海風浪將逐漸增強，民眾應避免前往海邊活動，另東半部地區會有焚風，須注意高溫現象。