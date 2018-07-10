颱風瑪莉亞逼近 玻璃樣品屋全棟封箱

2018-07-10 12:56 中央社 台北10日電



強烈颱風瑪莉亞逼近，北北基宣布今天16時停班停課，建案代銷商今早將北市中山區全玻璃建案接待中心用木板「全棟封箱」，擔心颱風吹毀玻璃，更怕玻璃碎屑飛濺傷及路人。

建案代銷商創意家行銷公司表示，旗下代銷的幾處大型預售案9日起便加緊接待中心各項防颱措施，除了玻璃部分一定要用木板封住，再加斜撐，建案周邊的鐵板圍籬也加裝斜撐，避免傷及路人。

創意家行銷表示，特別是位於台北市中山區建國北路和長春路交叉口的建案「帝璽」，由於全棟接待中心都由玻璃打造，所以從今早起加緊由工班用木板把整個接待中心封箱。

創意家行銷指出，封箱木板高約6公尺，寬約2公尺，每一片都要用吊掛方式，從屋頂到地面穩穩釘在木框上，再固定於接待中心建築邊緣，最外層再加裝一根根的斜撐，加強防護。

創意家行銷強調，這棟接待中心所費不貲，內有創意家行銷公司董事長王明正和長虹建設董事長李文造所喜愛的藝術品、畫作等擺飾，更禁不起破壞；同時玻璃若破碎飛濺出去恐會傷及路人，不能大意。

另外，遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，遠雄旗下各工地案場，包括大巨蛋工地已連日進行防颱維護措施，包括安全圍籬、鷹架、揚昇設備等設置加強穩固，材料整齊緊靠堆置穩固於平坦處，四周排水箱涵同步進行巡檢。

楊舜欽指出，大巨蛋的屋頂工程在修繕工程後施作嚴謹，屋頂的構架分為四階段施作，且依據帷幕牆法令規範，經過風雨試驗，需耐17級風。依據高等行政法院裁定施工維護工項，目前已完成室內浪板鋪設，剩最後屋頂鈦金屬板系統施作，因應風災已進行鎖固，並會確實巡檢。