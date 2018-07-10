瑪莉亞來襲 澎湖機場取消30航班
強烈颱風瑪莉亞來襲，澎湖機場今天上午湧入旅客要趕回台灣本島，但因上午便有航班取消，旅客搭不到飛機，急得如熱鍋上的螞蟻。民航局馬公航空站表示，今天共將取消30航班，下午6點起因受颱風影響，各班機全面停飛。
馬公航空站表示，遠東航空編號6082次ATR螺旋槳班機，原訂今天上午8點40分飛往高雄，因飛機調度，迫使航班取消，連同表訂今天下午1點55分同型班機編號6086次飛高雄的班機也取消；上午11點20分遠東自馬公飛台中的3056次班機也取消飛航。
據瞭解，包括遠東、華信、立榮等航空公司，今天由澎湖機場起飛到台北、台中、台南、高雄的航班，已確定取消30航班，各航空公司分別消取10航班，大多數班機是下午以後起飛的班機。
今天澎湖機場表訂仍有18班可起飛，不過，馬公航空站表示，受颱風天氣狀況，影響各航空公司調度，也可能臨時取消，但下午6點起，確定所有班機停飛。
【相關閱讀】
‧ 持續更新／瑪莉亞發威！ 全台停班停課總覽‧ 強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝‧ 瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大
‧ 瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡
留言