瑪莉亞來襲 澎湖機場取消30航班

2018-07-10 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞來襲，澎湖機場今天上午湧入旅客要趕回台灣本島，但因上午便有航班取消，旅客搭不到飛機，急得如熱鍋上的螞蟻。民航局馬公航空站表示，今天共將取消30航班，下午6點起因受颱風影響，各班機全面停飛。

馬公航空站表示，遠東航空編號6082次ATR螺旋槳班機，原訂今天上午8點40分飛往高雄，因飛機調度，迫使航班取消，連同表訂今天下午1點55分同型班機編號6086次飛高雄的班機也取消；上午11點20分遠東自馬公飛台中的3056次班機也取消飛航。

據瞭解，包括遠東、華信、立榮等航空公司，今天由澎湖機場起飛到台北、台中、台南、高雄的航班，已確定取消30航班，各航空公司分別消取10航班，大多數班機是下午以後起飛的班機。