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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

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瑪莉亞來襲！機捷18：45後停駛直達車

2018-07-10 11:45聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

第8號颱風瑪莉亞襲台，桃園機場全體動員，於各處重要地點包括航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等，備妥沙包並測試防水閘門功能正常，空側部分確保各排水幹線箱涵順暢，並備有多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱準備設施待命，機場公司亦嚴密注意颱風動態並隨時待命中。

桃機建議，旅客於特殊天氣搭機時，應向航空公司確認班機最新動態，並注意居家及外出安全。機場捷運18時45分以後停駛直達車，15時起A1站就停止辦理預辦登機服務，也請搭乘機場捷運旅客特別注意。

桃機表示，中央災害應變中心於昨日下午2時30分二級開設，機場公司亦於3時30分召開防颱整備會議，並於今天上午8時30分召開第二次會議，各駐站單位已針對設施、設備積極進行事前檢視、備品庫存及人員整備。餐飲廠商及聯外客運業者也已完成緊急供餐及待命增班的準備，以隨時因應突發狀況。

台北航空氣象中心已於本日凌晨零時針對桃園機場發布W24颱風警報，意即當預估暴風圈在未來12至24小時之間，會侵襲或到達本機場。

桃機表示，為防範颱風帶來災害，去年A2／B2／A9／B9／C10／D10等重點機坪設置風速計，以做為空橋停橋或綁橋的數據資料，最大瞬間風速達37浬（8級風）為空橋防護基準、達48浬（10級風下限）停橋、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）即須綁橋以維護安全。相關資料均可在機場公司空橋風速計資料頁面查詢。

桃園機場捷運。聯合報系資料照
桃園機場捷運。聯合報系資料照
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桃園機場颱風機場捷運

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