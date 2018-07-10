心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09 聯合新聞網 綜合報導



網友花500塊買兩顆高麗菜，被笑稱這菜「是用聖水在澆的嗎」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

每次颱風消息一發佈，最快連動的就是菜價。強颱瑪莉亞來勢洶洶，民眾除了關心停班停課消息，菜價問題也省不了心。一名網友今天早上買了兩顆高麗菜要價500元，這個價位直接讓他表示「我哭了」。

網友在爆廢公社上發文「昨晚跟攤商吩咐了兩顆高麗菜，一大早就過去拿，兩顆高麗菜500元，我哭了」，附上的高麗菜照片還擺上面紙當作比例尺，他幽默表示「旁邊的面紙是用來對比高麗菜大小的，不是買高麗菜送面紙哦…順便拿來擦淚水的」。

超高價蔬菜讓人大驚，「兩顆500是用聖水在澆的是嗎」，網友說颱風前一箱才250，想不到瑪莉亞一來身價立馬翻倍，除了葉菜類其他菜類的價錢也上漲不少，「昨晚買一條紅蘿蔔2個馬鈴薯，一包豆牙菜135元，有點嚇到」，網友大罵「上次南部豪雨成災才導致菜價上漲…菜蟲又再醞釀漲價」。有人建議菜價貴的時候去大賣場買比較便宜，「昨天去全聯買一顆高麗菜80元」、「昨天億客來半顆33」。

今年高麗菜價直落，許多菜農血本無歸，如今颱風消息一傳來身價立刻翻倍。圖片來源/聯合報系。 分享 facebook

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜批發價較七日前平均漲了21%，品質最好的高麗菜每公斤平均批發價37元、大白菜28元、小白菜56元、青江菜59元、空心菜77元…各菜種漲多跌少。網友直稱這是畸形的供銷生態，「盛產的時候一顆10元沒人要，颱風來臨時一顆兩三百大家搶著買」。