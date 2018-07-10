故宮北院下午4點閉館 南院等嘉義縣府公告

相關新聞
北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布2018-07-10 11:28
持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課2018-07-10 10:30
柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?2018-07-10 10:25
強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝2018-07-10 11:25
瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡2018-07-10 09:53
影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘2018-07-10 11:54
瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報2018-07-10 09:22
瑪莉亞襲台 連江縣海空交通下午取消2018-07-10 11:56
瑪莉亞來襲 澎湖機場取消30航班2018-07-10 11:56
瑪莉亞颱風來襲！各航班最新動態看這裡2018-07-10 11:55
瑪莉亞來襲！機捷18：45後停駛直達車2018-07-10 11:45
瑪莉亞逼近！北台灣稻作不眠不休搶收中2018-07-10 11:16
新北市3點關閉水門 拖吊未撤離車輛2018-07-10 11:09
颱風來襲 北北桃YouBike傍晚六時起暫停營運2018-07-10 11:09
強颱瑪莉亞逼近 北區百貨營業時間午後才能決定2018-07-10 11:08
北北基下午4點停班課 勞團：風雨中下班危險增2018-07-10 11:08
朱銘美術館閉館 兒童夏令營順延2018-07-10 11:06
不要上山唷！ 福山植物園11、12日休園2018-07-10 11:06
搭火車挺進、兩棲登陸突擊車來了！ 國軍海陸聯防宜蘭2018-07-10 11:04
桃園市復興區中午12點停班停課 石門水庫等嘸水2018-07-10 10:46
下午4點停班停課？ 新北市：已受理業務會辦完再下班2018-07-10 10:43
新竹市下午4點停止上班上課2018-07-10 10:34
北市下午4時停班 勞工可不上班雇主不得要求補班2018-07-10 10:34
瑪莉亞來襲 苗栗下午4點停班課2018-07-10 10:33
瑪莉亞還沒到 菜價颱風行情先漲2成2018-07-10 10:31
北北基下午4點停班停課 基隆嚴防10級強陣風2018-07-10 10:27
宜蘭傳藝中心 今下午三點後休園2018-07-10 10:25
強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課2018-07-10 10:24
新竹縣宣布 今天下午四點起停班停課2018-07-10 10:21
台鐵16時前全線列車照常行駛2018-07-10 10:15
瑪莉亞影響 航港局公布41航次停航2018-07-10 10:14
強颱瑪莉亞來了 金門小三通也受影響2018-07-10 10:10
考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課2018-07-10 10:03
受強颱瑪莉亞影響 台東海空交通斷 山海管制區禁入2018-07-10 10:00
高鐵今天全線正常營運 最晚20時公布明天狀況2018-07-10 09:22
宜蘭下午3點停班停課2018-07-10 09:06
瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大2018-07-10 07:57
瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強2018-07-10 07:33
強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水2018-07-10 04:35
熱門文章
持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課2018-07-10 10:30
路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱2018-07-09 12:42
稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台2018-07-09 23:36
瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大2018-07-10 07:57
瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒2018-07-09 14:56
共用大浴巾 這家人全都「中鏢」2018-07-09 15:55
北北基同步 明天正常上班上課2018-07-09 19:34
強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報2018-07-09 20:47
考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課2018-07-10 10:03
台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷2018-07-09 12:28
瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小2018-07-09 19:39
歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」2018-07-09 14:12
柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?2018-07-10 10:25
強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽2018-07-09 15:13
瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報2018-07-10 09:22
縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂2018-07-09 23:35
懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡2018-07-09 20:14
強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水2018-07-10 04:35
強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務2018-07-09 14:30
颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警2018-07-09 12:29
瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動2018-07-09 17:33
北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強2018-07-09 23:39
瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強2018-07-10 07:33
瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域2018-07-09 18:17
非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課2018-07-09 20:16
全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁2018-07-09 12:27
強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課2018-07-09 19:36
宜蘭下午3點停班停課2018-07-10 09:06
明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布2018-07-09 14:31
席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房2018-07-09 17:20
颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班2018-07-09 15:07
影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局2018-07-09 12:10
北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布2018-07-10 11:28
強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝2018-07-10 11:25
瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡2018-07-10 09:53
強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動2018-07-09 14:31
超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境2018-07-09 23:05
強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課2018-07-10 10:24
瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛2018-07-09 17:15
強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意2018-07-09 15:15
留言