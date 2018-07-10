故宮北院下午4點閉館 南院等嘉義縣府公告

2018-07-10 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



強度颱風「瑪莉亞」影響，故宮表示依據台北市政府公告7月10日下午4點後停止上班，今日開放時間將提早於下午4點閉館。至於故宮南部院區閉館與否，依據嘉義縣政府最新公告辦理。

故宮表示，至於7月11日故宮南北部院區是否開館，將依循台北市政府及嘉義縣政府公告辦理。請欲到故宮參觀民眾，行前務必到國立故宮博物院全球資訊網最新消息區及國立故宮博物院南部院區最新消息區確認當日是否有開放參觀，並務必注意自身安全。