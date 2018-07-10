北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 強颱瑪利亞颱風來襲，北市府今早宣布下午4時候停班停課，不過家長卻是罵翻，質疑根本來不及接小孩，外界更質疑這個決策是怎麼做的？對此，北市府人事處長程本清表示，今天截至下午6時止，其實都未達到停班停課標準，不過考慮上下班交通問題，還有高補考試下午3點多結束，以及新北、基隆沿海地淤風速較強，最後基於北北基共同生活圈的考慮，所以才決定下午4點停止上班上課。

程本清強調，這是北北基生活圈的共識，也已經比原本規定的時間還要在更早宣布了。

對於今早和中央氣象局的視訊會議心得，北市府副市長林欽榮表示，這是首次和中央氣象局視訊會議，還有全台22個縣市的指揮官做報告，個人覺得蠻好的，所有縣市指揮官直接提問 ，可以獲得比較聚焦的回應，有效各自做判斷，雖然還可以更精進，但自己很贊成這種方式 ，因為不僅有助中央地方的聯繫，也對於颱風假判讀有更好幫忙。

至於是否覺得一旦放錯假，也是中央、地方共同承擔？台北市長柯文哲則是笑說，放錯假是一定會發生，因為氣象預報是「預報」，大家要有個概念，颱風動線圖是機率，不是百分之百，大家長期以來都誤解，颱風百分之百要走預測的那條線，拜託。

不過外界質疑，柯文哲前天才說不要放半天，今天卻又變成放四分之一天，決策怎麼變來變去？柯文哲則說，自己也不曉得，颱風很難預測。林欽榮則是出面緩頰，中央氣象局預報晚間6點後風雨才加強，所以提前兩個小時放颱風假，這個決策很合理。

至於明天何時放颱風假？柯文哲說，應該今晚8點左右就會宣布。

對於臉書粉絲團被網友罵翻，質疑怎麼4點才放颱風假？柯文哲說，百分之百歌功頌德只有北韓才有，民主國家沒有辦法，四點颱風假的決策也是三個縣市共同決定，真實的人生就是這樣子，大家有各自需要，討論討論的妥協方案。

對於基隆市場林右昌昨不滿北市臨時宣布今早10點公佈下午放不放颱風假，柯文哲則說，自己只是照SOP走而已，通常都不會超過SOP。