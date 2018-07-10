強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



強颱瑪莉亞颱風逐漸接近台灣。圖／中央氣象局提供 分享 facebook

強颱瑪莉亞持續逼近台灣，氣象局預估瑪莉亞登陸機率不大，將以中度颱風上限或強烈颱風之姿，逐漸通過台灣北部近海；七級暴風圈今天傍晚5、6點接觸陸地，北部、東北部地區首當其衝，愈晚風雨愈強，深夜11點以後至明天清晨影響最劇烈。宜蘭宣布下午3時起停班停課，北北基、桃竹苗地區下午4時起停班停課。

氣象局表示，瑪莉亞今上午10時位於宜蘭東方490公里海面上，以每小時28公里速度向西北西進行，中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局昨連續發布海陸警，瑪莉亞暴風圈正快速向台灣東北部近海接近，對彰化以北、花蓮以北及馬祖地區將構成威脅，明天進入中國大陸後強度才會快速減弱。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，隨著七級暴風圈觸陸，北部、東北部沿海風浪跟陸地風雨會逐漸增強，若十級風暴風接觸北部陸地的話，時間約落在今天深夜，基隆北海岸、馬祖地區可能發生12級以上平均風或14級以上強陣風，屆時將發布強風告警，提醒民眾進入室內掩蔽。

黃椿喜說，由於瑪莉亞移動速度較快，原則上累積雨量不會非常高，但要注意短時間會有較強暴雨發生機率，新北市、桃竹苗山區有機會累積200至500毫米雨量，東北部、南投山區等也有200至300毫米雨量，其他地區雨量大約在150毫米以下。

外界關心瑪莉亞是不是西北颱？黃椿喜說，嚴格西北颱定義是從基隆北海岸、彭佳嶼通過，要事後判定才會準確，但西北颱對雨量預估不會有很大影響，對風力預估影響則較大，因此基隆北海岸附近要格外注意。

氣象局今晨5點啟動追風計畫，從台中清泉崗出發繞行台灣一圈，飛行高度13至15公里，丟完12顆投落送資料，由降落傘搭載探空儀器量測大氣溫度、濕度、風速與風向。

最新投落送飛機觀測資料顯示，颱風在北邊象限風速較大，西側象限暴風半徑約280公里，南側風速則偏弱，跟氣象局原先預計差不多。