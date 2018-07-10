賣場通路現搶購蔬果人潮 業者：拉高備貨量不漲價

2018-07-10 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



強颱瑪莉亞逼近，由於瑪莉亞颱風是今年第一個具威脅性的颱風，超市、量販店等賣場通路自昨晚起已開始出現搶買人潮，民眾預期的漲價心理，使得多個門市的生鮮蔬果區一度都被掃空，全聯、愛美與家樂福今（10）日都表示，雖然市場菜價已開始漲價，但通路仍維持原售價，不僅不漲價，甚至原本檔期促銷的蔬菜也還是以促銷價供民眾選購。

針對民眾的防颱需求，全聯表示已特別增加包括餅乾、泡麵、水等颱風熱賣商品備貨量，如飲用水備貨量已拉高至平日的二成、泡麵拉高二成，餅乾等商品也增加二成備貨量。

另生鮮蔬果類也是消費者主要搶購的颱風商品，今日全聯蔬菜總備貨量已經增加了三倍，以因應消費者的需求，且即日起至7月12日 空心菜 （約250g／包）原價28元，促銷價23元；7月12日~7月19日產銷履歷空心菜（約250g／包）原價29元，促銷價23元、金針菇（約200g／包）原價12元，促銷價9元、

家樂福店內也特別推出防颱商品促銷，除了颱風天必備儲糧如：蔬菜、泡麵、罐頭、水加倍備貨之外，防颱必備用品如雨具、電池、膠帶、水桶、手電筒等也充足備貨。

家樂福的蔬菜備貨量則以較適合保存的根莖類、菇菌類、進口蔬菜為主，目前備貨量約60噸，是平日五至六倍的備貨量，另外，泡麵、飲水、罐頭、零食等備糧也提高庫存量三成左右。

愛買也成立防災商品專區提供飲用水、泡麵、罐頭、蔬菜等防颱物資，並強調蔬菜價格不因颱風波動，持續以優惠價格陪民眾渡過颱風天，像是台灣絲瓜特價29元（市價79元）、產銷履歷筊白筍600g特價49元（市價67元）。

此外，各超市量販店等通路業者也都提醒消費者，目前各分店供貨量和營業時間都維持正常，民眾無須恐慌，且防颱用品各分店更是會集中陳列，讓民眾輕鬆購買。