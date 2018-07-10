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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

免試入學放榜 總錄取率98.41% 缺額5.6萬人

新北市3點關閉水門 拖吊未撤離車輛

2018-07-10 11:09聯合報 記者祁容玉╱即時報導

瑪莉亞颱風將在今天傍晚起影響台灣，新北市北海岸地區首當其衝，北北基上午10點起宣布下午4點停班停課，新北市上午召開防颱工作會報，預估新北在此次颱風總雨量上看450毫米、最大陣風達12級，全市各橫移門（水門）下午3點起關閉、5點關閉完成，越堤道晚上8點封閉。

天氣風險管理公司總監賈新興今天上午在新北市防颱工作會報中報告颱風動向，目前瑪莉亞颱風移動速度略減、預計傍晚5點到6點，7級風暴風圈將接觸新北市東側陸地，今天傍晚到明天上午對新北市影響最劇烈，降雨熱區為東側烏來、石碇、坪林、平溪、雙溪，以及南區新店三峽，最大總雨量約350到450毫米。

另外台大氣候天氣災害研究中心預測，新店廣興、屈尺地區可能因地勢較低導致溪水溢淹，另外烏來及坪林的大林、水德、坪林里可能達到土石流黃色警戒，淹水高風險地區包含板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、樹林、淡水、汐止、瑞芳、蘆洲、五股、泰山、貢寮、金山等區。

新北市水利局今天清晨5點半前已完成高灘地各項設備及新月水道節現場撤離，今天下午3點關閉橫移門，並開始拖吊沒有撤離的車輛，預計下午5點全部完成關閉，橫移門周邊紅黃線昨晚8點起開放停車，越堤道晚上8點關閉。

新北市府上午9點半起疏散新店跟鶯歌的溪洲、小碧潭、南靖、福爾摩沙4個原住民河濱部落，共146戶、450人。今天下午4點前也會完成18處漁港船員上岸安置作業。

新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北...
新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北市高管處提供
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新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北...
新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北市高管處提供
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新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北市高管處提供
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新北市高股串昨晚起連夜撤離新月水道節現場設備，今天上午5點半已完成撤離。圖／新北市高管處提供
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