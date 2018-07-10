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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

免試入學放榜 總錄取率98.41% 缺額5.6萬人

強颱瑪莉亞來襲 勞部：勞工以安全為優先

2018-07-10 11:23中央社 台北10日電

強烈颱風瑪莉亞來襲，勞動部今天強調，勞工出勤首要以安全為優先，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班時，勞工可以不出勤。

瑪莉亞颱風來勢洶洶，中央氣象局技正黃椿喜今天表示，傍晚颱風暴風圈就會觸陸，越晚風雨越大，基隆北海岸和馬祖不排除出現12級以上強陣風。

勞動部今天也發出新聞稿表示，颱風來襲屬於天然災害之一，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中，任一轄區首長已通告各機關停止上班時，勞工可不出勤；未出勤的勞工，雇主不宜扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞動部表示，事業單位或雇主若未參照該要點辦理，以致違反「勞動基準法」的工資、工時等相關規定，則可依勞基法處以新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部說，勞工若應雇主要求而勉強出勤者，雇主除應照給當日工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要協助。

勞動部強調，雇主要求勞工出勤，勞工在上下班途中若發生職業災害而造成傷害、疾病或殘廢，雇主須依照勞基法第59條規定，給付員工職業災害補償費用，勞工在職業災害治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假。

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