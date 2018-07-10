台鐵16時前全線列車照常行駛

2018-07-10 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



因應瑪莉亞颱風襲台，台鐵上午9時宣布今天(10日)16時前，全線各級列車照常行駛，中午12時會公布16時以後的列車行駛情形。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，如果未攜帶原購票的信用卡，可由車站主管於票面簽證退現金。

台鐵局說，乘客出門前可查官方網站，或利用24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888的免付費電話，但行動電話無法撥打，或致電各就近車站，詢問列車最新運行資訊。