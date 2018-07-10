影／台中市副市長：和平、新社可自行決定停班停課

2018-07-10 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市災害應變中心今早二級開設，副市長林陵三說，他今天早上已與和平區長通電話，和平與新社山區，如果風雨強，區長可自行決定是否停班停課，不用等台中市政府宣布。

中央氣象局今早9點和各縣市災害應變中心視訊連線，氣象局觀察，瑪莉亞颱風移動速度很快， 預計今晚到明天早上最靠近台灣。