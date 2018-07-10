瑪莉亞發威！航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



強颱瑪莉亞今天將逐漸逼近台灣。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 受強颱瑪莉亞影響，多家航空公司基於飛行安全考量，宣布國內線及國際線取消或異動消息，如有要搭乘相關航班民眾，出發前宜先詢問航空公司或上網查詢。

中華航空宣布，今天CI-120／121／122／123桃園—琉球來回航班延至明日起飛，新航班編號為CI-3120／3121／3122／3123。晚上8時後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至晚上8時前起飛。

長榮航空今天下午往返桃園—沖繩BR186、BR185航班取消，今天下午5時以後至明天中午12時所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

台灣虎航部分，今天IT203東京成田—桃園航班，IT230／IT231／IT232／IT233桃園—沖繩那霸、IT288／IT289高雄—沖繩那霸、IT306／IT307／IT308桃園—澳門與 IT505／IT506桃園—曼谷（廊曼）往返航班取消。

另外，台灣虎航IT216桃園—東京羽田航班提前至下午3時45分起飛，並改降至東京成田機場， IT215岡山-桃園提前至下午12時55分起飛，IT610／IT611桃園—大邱往返航班取消，IT255仙台—桃園、 IT2232／IT2233桃園—沖繩那霸、 IT213 大阪（關西）—桃園、 IT304澳門—桃園延至明日，起飛時間另行公告。

國內線部分，華信航空今天松山往返台東、金門、澎湖航班，下午2時以後取消。 台中高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，下午6時以後取消。

立榮航空今天松山往返台東、花蓮航班，全日取消。松山出發航班，中午12時（含）以後取消。台中出發航班，下午1時（含）以後取消。台南及高雄出發航班，下午4時（含）以後取消。