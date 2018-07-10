瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布全台19縣市豪大雨特報。圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 中央氣象局最新預報，強颱瑪莉亞暴風圈將於今天傍晚接觸台灣陸地，10級風會在深夜時接觸台灣北部或東北部陸地，基隆北海岸地區若很靠近10級風暴風圈，亦有機會出現11及12級平均風力，甚至13至14級的強陣風，民眾須格外留意。

氣象局也發布豪雨特報，新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；台北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、台東縣山區有局部大雨發生的機率。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，受到外圍環流影響，今天東部沿海有2至3米長浪發生，暴風圈傍晚會逐漸接觸台灣東半部及北部陸地，沿海風浪會明顯增強，民眾應避免前往海邊活動。

黃椿喜提醒，瑪莉亞靠近台灣過程中，風雨逐漸加強，北部近海、馬祖附近有機會出現10級以上平均風力，還有機會出現13、14級強陣風。目前已對花蓮以北、彰化以北發布陸上警戒，東半部海面、北部海面、巴士海峽發布海上警戒。

最新風力預測部分，今晚之後北部陸地及東北部風力逐漸增強，花蓮、台東受到環流逆時針旋轉，沿海風力比較強，另由於馬祖沒有地形屏障影響，會有更強陣風出現。整體降雨上，未來24小時北部山區、桃竹苗及新北山區，有機會出現200到400毫米雨量，北部、南投山區也有300毫米，其他地區也有大雨發生機會。

整體定量降雨預報，黃椿喜表示，白天北部會出現間歇性降雨，雨勢逐漸加強，傍晚之後風力明顯增強，入夜整體降水狀況加劇，且明天適逢大潮期間，西半部沿海地區、馬祖、東北部地區，都要慎防颱風暴潮及海水倒灌。

外界關心瑪莉亞是不是西北颱？黃椿喜說，嚴格西北颱定義是從基隆北海岸、彭佳嶼通過，要事後判定才會準確，但不管是不是西北颱，對於雨量預估不會有很大影響，風力預估影響比較大，因此基隆北海岸附近要格外注意，只要風力達到標準，就會發布強風告警。