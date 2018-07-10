高鐵今天全線正常營運 最晚20時公布明天狀況

2018-07-10 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來襲，台灣高鐵公司表示，今天全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。為確保營運安全，高鐵公司將進一步蒐集相關資訊後，規畫明天營運模式，並在今天晚間8時前公告。

台灣高鐵說，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買颱風期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可以自乘車日起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，高鐵說，如果因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，各車站、基地、維修單位之防颱整備，加強巡檢頻率，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並依照颱風對全線影響狀況，提升應變等級，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱準備。