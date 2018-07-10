瑪莉亞颱風 暴風圈預計傍晚觸陸

2018-07-10 09:31 中央社 台北10日電



瑪莉亞颱風來勢洶洶，中央氣象局技正黃椿喜今天表示，傍晚颱風暴風圈就會觸陸，越晚風雨越大，基隆北海岸和馬祖不排除出現12級以上強陣風。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞今天清晨8時位在宜蘭的東方約620公里海面上，以每小時28公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑280公里，仍維持強烈颱風等級。

黃椿喜表示，強颱瑪莉亞的暴風圈正快速向台灣東北部近海接近，預估暴風圈傍晚就會接觸到台灣北部陸地，越晚風雨越強勁，預估颱風影響最劇烈的時間落在今天深夜到明天上午，其中隨著颱風接近，基隆北海岸和馬祖不排除出現12級以上強陣風，提醒民眾注意。

目前颱風陸上警戒範圍為彰化和花蓮以北，另外，氣象局也持續針對全台19縣市發布豪雨或大雨特報，尤其明天適逢大潮期間，提醒颱風來襲期間，可能會引起暴潮，住在沿海地區民眾要嚴防海水倒灌的可能性。

豪雨特報範圍：新北市、基隆市、台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區；大雨特報範圍：台北市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、 台東縣山區。

此外，他也表示，隨著颱風接近，今天上午起至11日清晨台東及花蓮地區將有焚風發生的機率。