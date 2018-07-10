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全台整理／瑪莉亞颱風來襲 宜蘭宣布下午3點停班停課

偷拍、被拍、自拍…不管怎麼拍 這些人的官途都玩完了

宜蘭下午3點停班停課

2018-07-10 09:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府宣布，今（10）日上午照常上班上課，下午3點起停班停課

停班停課

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