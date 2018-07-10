瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



瑪莉亞颱風動態。圖/取自中央氣象局 分享 facebook 氣象達人彭啟明在臉書粉絲頁貼文表示，瑪莉亞颱風來襲，北部今晚風雨逐漸加大至明晨，周三上午暴風圈逐漸脫離。

貼文指出，今年第八號颱風瑪莉亞清晨六點半的位置自台北東方約六百多公里地方，以每小時二十八公里速度往西北西，也就是往日本的宮古島到石垣島，然後往彭佳嶼方向移動，中心最大風速稍減弱，仍有每秒53公尺，暴風半徑仍維持七級風兩百八十公里，十級風一百公里，由於目前颱風經過的海面不若先前溫度那麼高，同時有些乾空氣逸入颱風內，強度還有機會略降一些，但還是強颱等級，未來幾個小時內，當颱風通過日本和宮古島和石垣島間，可以來看看實際量測到的風有多強烈。

今天下午開始，東北部及北部就會感受到風勢有點增強，偶有局部陣雨，根據氣象局目前的路徑趨勢來看，颱風暴風圈將會在今天傍晚五六點碰觸到台灣東北部，北北基宜預期在晚上開始，就會明顯感受到風雨，越晚越強。由於颱風走得快，大約在深夜到周三清晨時，是颱風中心最接近台灣北部陸地，風雨也會最劇烈。而颱風預期走得快，在周三上午八到十點，可能中心經過馬祖附近，然後登陸福建，暴風圈有機會在中午前脫離。

目前氣象局把陸上警戒的區域，整個包含到中部的台中、南投到彰化以北，包含東部的宜蘭花蓮，都是首要的注意區域，要留意較強的風勢及雲雨帶移入後的強降雨。這次雨量預估，最大的在北部，平地最多有200-400毫米，山區有300-500毫米，主要集中在北部山區或是延伸到中部山區，這不算多，但可能集中在這一兩天內，或是不到十二小時內下完，是相當有感的雨勢，還是要特別留意。瑪莉亞颱風並未有帶動西南氣流，預期颱風周三中午前離開後，除了有些零星的風雨外，很快就會在周四五轉為晴朗穩定的夏季天氣。

雖然這次北部首當其衝，南部影響較少，但今明兩天還是要留意，當颱風環流通過時，可能會有部分區域有焚風現象發生，農作物還是要提高警覺。

從目前的風雨預測來看，周二晚上在宜蘭可能接近停班停課標準，北部新竹以北也在邊緣，預期周三凌晨到清晨間是最大，周三上午也可能還在暴風圈內，要看實際的災情或風勢才能夠做完整的判斷，而周三下半天就會減緩不少。也建議您尊重防災決策人員，給他們一點空間與彈性，不要到周三下午來揶揄又放了一個颱風假，或是用某地感受上的風雨來判斷準或不準，因為預測颱風是靠科學，不是算命，雖然都可以精準掌握，但還是有些變動度，需要監測與預測一起來。

至於是不是西北颱，其實這是氣象人員分類時的一種比較，通常是事後來看，尤其也有很多颱風，不在那五十公里內也釀成大災，也有在那內，卻影響輕微，建議大家在分辨科學與形容用語上，可以再一起精進。

今天請朋友做這幾件事，不管您是公務人員、公司企業或是居家住宅，務必招開防颱會議，準備做防颱工作。第一件事把戶外的雜物、例如盆栽、樹木或堆砌的物品整理好，檢查招牌或易被吹壞器具，大型玻璃帷幕要做好強風防護，測試是否關好，避免被強風破壞。第二件事，把陽台或屋頂的排水孔檢查，避免因為樹葉阻塞，必要時測試是否暢通，也檢查附近的排水溝，如果可以先稍微清理一下。第三件事，把發電機或收抽水機準備好，先測試一下，是否油料充足。第四件事，一樓與地下室出入口的防水檔板或是砂包，要準備好，排定夜間輪班人員，定期巡邏檢視。第五件事，準備好停電時必要的因應措施。如果以上五件事情完成，可以早點下班，建議公車、捷運提早收班；商家提早打烊，回家時買好泡麵、乾糧、零食、電池，準備度過颱風夜，希望台灣今夜明晨，一切平安，戒慎虔誠。

以上氣象由 @彭啟明博士/ 天氣風險 WeatherRisk公司提供