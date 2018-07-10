親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

偷拍、被拍、自拍…不管怎麼拍 這些人的官途都玩完了

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57聯合報 記者何祥裕╱即時報導

瑪莉亞颱風動態。圖/取自中央氣象局
瑪莉亞颱風動態。圖/取自中央氣象局
分享
氣象達人彭啟明在臉書粉絲頁貼文表示，瑪莉亞颱風來襲，北部今晚風雨逐漸加大至明晨，周三上午暴風圈逐漸脫離。

貼文指出，今年第八號颱風瑪莉亞清晨六點半的位置自台北東方約六百多公里地方，以每小時二十八公里速度往西北西，也就是往日本的宮古島到石垣島，然後往彭佳嶼方向移動，中心最大風速稍減弱，仍有每秒53公尺，暴風半徑仍維持七級風兩百八十公里，十級風一百公里，由於目前颱風經過的海面不若先前溫度那麼高，同時有些乾空氣逸入颱風內，強度還有機會略降一些，但還是強颱等級，未來幾個小時內，當颱風通過日本和宮古島和石垣島間，可以來看看實際量測到的風有多強烈。

今天下午開始，東北部及北部就會感受到風勢有點增強，偶有局部陣雨，根據氣象局目前的路徑趨勢來看，颱風暴風圈將會在今天傍晚五六點碰觸到台灣東北部，北北基宜預期在晚上開始，就會明顯感受到風雨，越晚越強。由於颱風走得快，大約在深夜到周三清晨時，是颱風中心最接近台灣北部陸地，風雨也會最劇烈。而颱風預期走得快，在周三上午八到十點，可能中心經過馬祖附近，然後登陸福建，暴風圈有機會在中午前脫離。

目前氣象局把陸上警戒的區域，整個包含到中部的台中、南投到彰化以北，包含東部的宜蘭花蓮，都是首要的注意區域，要留意較強的風勢及雲雨帶移入後的強降雨。這次雨量預估，最大的在北部，平地最多有200-400毫米，山區有300-500毫米，主要集中在北部山區或是延伸到中部山區，這不算多，但可能集中在這一兩天內，或是不到十二小時內下完，是相當有感的雨勢，還是要特別留意。瑪莉亞颱風並未有帶動西南氣流，預期颱風周三中午前離開後，除了有些零星的風雨外，很快就會在周四五轉為晴朗穩定的夏季天氣。

雖然這次北部首當其衝，南部影響較少，但今明兩天還是要留意，當颱風環流通過時，可能會有部分區域有焚風現象發生，農作物還是要提高警覺。

從目前的風雨預測來看，周二晚上在宜蘭可能接近停班停課標準，北部新竹以北也在邊緣，預期周三凌晨到清晨間是最大，周三上午也可能還在暴風圈內，要看實際的災情或風勢才能夠做完整的判斷，而周三下半天就會減緩不少。也建議您尊重防災決策人員，給他們一點空間與彈性，不要到周三下午來揶揄又放了一個颱風假，或是用某地感受上的風雨來判斷準或不準，因為預測颱風是靠科學，不是算命，雖然都可以精準掌握，但還是有些變動度，需要監測與預測一起來。

至於是不是西北颱，其實這是氣象人員分類時的一種比較，通常是事後來看，尤其也有很多颱風，不在那五十公里內也釀成大災，也有在那內，卻影響輕微，建議大家在分辨科學與形容用語上，可以再一起精進。

今天請朋友做這幾件事，不管您是公務人員、公司企業或是居家住宅，務必招開防颱會議，準備做防颱工作。第一件事把戶外的雜物、例如盆栽、樹木或堆砌的物品整理好，檢查招牌或易被吹壞器具，大型玻璃帷幕要做好強風防護，測試是否關好，避免被強風破壞。第二件事，把陽台或屋頂的排水孔檢查，避免因為樹葉阻塞，必要時測試是否暢通，也檢查附近的排水溝，如果可以先稍微清理一下。第三件事，把發電機或收抽水機準備好，先測試一下，是否油料充足。第四件事，一樓與地下室出入口的防水檔板或是砂包，要準備好，排定夜間輪班人員，定期巡邏檢視。第五件事，準備好停電時必要的因應措施。如果以上五件事情完成，可以早點下班，建議公車、捷運提早收班；商家提早打烊，回家時買好泡麵、乾糧、零食、電池，準備度過颱風夜，希望台灣今夜明晨，一切平安，戒慎虔誠。

以上氣象由 @彭啟明博士/ 天氣風險 WeatherRisk公司提供

瑪莉亞颱風氣象局彭啟明颱風

相關新聞

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

當年賴神 今日柯P…放假政治學 視訊會議過場？

2018-07-10 00:32

放不放颱風假 桃竹苗不隨北市起舞

2018-07-10 00:00

強颱前的寧靜

2018-07-10 00:48

抗颱 北市修剪1.7萬株行道樹

2018-07-10 00:41

新北水道節、花蓮賞鯨暫停 童玩節休2天

2018-07-10 00:24

宜花搶收農作 連夜割稻採收蔥

2018-07-10 00:16

放不放假 配合北市連線？氣象局提前視訊會議

2018-07-10 00:11

強颱瑪莉亞逼近 麻豆文旦大內酪梨農民繃緊神經

2018-07-10 00:01

防颱避險 南部農友搶收農作物

2018-07-09 23:58

搶收熟果留青果 祈禱颱風不要來

2018-07-09 23:53

瑪莉亞聲勢強 農民急調割稻機搶收

2018-07-09 23:51

綠島蘭嶼今明停航 雙鐵上半天仍行駛

2018-07-09 23:46

強颱來了！農民聞風搶收 菜價小漲

2018-07-09 23:43

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

綠島蘭嶼船班 停航兩天

2018-07-09 23:26

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05

瑪莉亞颱風逼近你準備好了嗎？緊急避難包要放這些東西

2018-07-09 22:56

強颱瑪莉亞來襲 高中藝能班特招撕榜順延一天

2018-07-09 21:58

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡

2018-07-09 19:47

今晚8點新北井開放水門周邊 部分紅黃線可停車

2018-07-09 19:47

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

強颱瑪莉亞攪局 往返金門航班大受影響

2018-07-09 18:53

礦泉水2件1折起！強颱瑪莉亞來襲 四大超商備貨迎戰

2018-07-09 18:29

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

強颱瑪莉亞逼近 應變中心今晚一級開設

2018-07-09 18:15

國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地

2018-07-09 18:01

強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步

2018-07-09 17:58

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

桃園搶收稻作 穀倉接近爆滿

2018-07-09 17:25

影／強颱瑪莉亞海警14:30發布 陸警最快23:30發布

2018-07-09 17:15

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15
看更多

熱門文章

瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡

2018-07-09 19:47

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課

2018-07-09 20:16

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top