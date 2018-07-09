稍減弱仍是強颱！瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續逼近。圖／氣象局提供 分享 facebook 強颱瑪莉亞持續逼近，中央氣象局9日晚間11點半針對新北、基隆、台北、宜蘭發布陸上颱風警報，根據氣象局晚間11時最新資料顯示，瑪莉亞中心位置正在台北東南東方810公里，持續朝西北西方向移動，過去3小時強度稍微減弱，近中心最大風速從每秒55公尺降為53公尺，氣象局預估，暴風圈將在周二傍晚接觸陸地，北部、東北部將首當其衝感受颱風威力。

氣象局預報員官欣平表示，瑪莉亞颱風將以「中颱上限、強颱下限」的強度侵襲台灣，路徑仍會從台灣北部海域通過，周二上午北部、東北部將有間歇性降雨，還不會感受到明顯的颱風威力，但明天晚上將感受到明顯風雨，最劇烈的影響是從周二深夜至周三清晨。

過去兩天瑪莉亞颱風持續加速，影響台灣時間也略為提前，氣象局9日下午2時30分發布海上颱風警報，晚間11時瑪莉亞位在台北東南東方810公里海面上，以每小時30公里速度向西北西進行，近中心最大風速減弱為每秒53公尺，7級風半徑維持280公里，10級風半徑100公里。

氣象局預報員張承傳提醒，瑪莉亞颱風中心約在明天深夜經過彭佳嶼附近，若颱風中心從基隆到彭佳嶼中間通過，路徑仍有機會接近標準「西北颱」。但更要留意的是，由於中心從海面通過，颱風結構不會受到陸地破壞，10級風半徑可能直接進入北部陸地，雖然颱風走得快，總雨量不會累積太多，但降雨時間集中、仍要提防瞬間強降雨，尤其大台北、淡水河口要特別留意，加上這段時間適逢大潮，西半部必須嚴防淹水及海水倒灌。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周二白天北部、東北部會斷續下雨，傍晚暴風圈開始影響後，北台灣風雨會明顯增強，其他各地風雨也會在下午到傍晚出現，北部、東北部會出現大雨到豪雨。