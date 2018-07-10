當年賴神 今日柯P…放假政治學 視訊會議過場？

2018-07-10 00:32 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李光儀



放不放颱風假，地方首長總在專業與討好民眾間擺盪，曾擔任台南市長多年的賴清德，應該最有感觸。 圖 ／聯合報系資料照片 分享 facebook 強颱瑪莉亞來襲，讓行政院和氣象局規劃的「氣象局與地方首長視訊會議」新制，有了首次表現機會。不料視訊還沒開，就因為台北市長柯文哲說了一句「今天上午十點要宣布下午是否停班停課」，而打亂步調；視訊會議提前召開，也讓這個政策將來怎麼走下去，讓人打上一個問號。

從政策面看，行政院和氣象局的想法，有其理想性一面。過去放颱風假，是由地方決定，而地方決定的標準，總是在專業與討好民眾間擺盪。既怕放了假卻無風無雨惹議，更怕不放假卻風雨交加引來民怨。這一點，曾擔任台南市長多年，一會被封神一會被恥笑的賴清德，應最有感觸。

如果氣象局的視訊會議能發揮功能，那各縣市是否放假，就有了統一的標準，放錯假也不需要由地方首長來承擔。但是從現實層面看，卻不免有幾個誤區：首先是颱風多變，政院一開始的計畫，是律定一個時間點來開會，但颱風行進豈能按照率定時間走？其次，颱風對各地的影響不同，已經不只是縣市問題，更可能是鄉鎮市區。如此一來，視訊會議的功能可能大打折扣。

而且這個新政策，其實並未改變「放假與否由地方首長決定」的決策原則。站在地方首長的角度看，考量是否放假，參考因素本不僅限於氣象局報告，若干縣市甚至有自己的合作研究單位。而更「不能說的秘密」是，雖然放錯假說得好聽氣象局負責，但民選地方首長才是在第一線面對民意，誰願意把自己的政治聲望押在視訊會議上？

柯文哲決早上十點宣布放假與否，就是地方首長政治考量明顯例子。他一方面說不會宣布只放半天假，但顯然十點宣布又讓人聯想放半天假的可能。面對這樣的首長，氣象局的專業只能甘拜下風，視訊會議在這樣首長眼裡，不過就是放假的過場而已。