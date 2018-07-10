放不放颱風假 桃竹苗不隨北市起舞

2018-07-10 00:00 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



台北市長柯文哲宣布今天上午十點決定北市下午是否放颱風假，桃竹苗等縣市長說不會隨北市起舞，圖為台北大稻埕碼頭店家的防颱準備。 （中央社） 分享 facebook 台北市長柯文哲宣布今天上午十點決定北市下午是否放颱風假，「巧合」的是，氣象局與縣市長的視訊會議也提早到今早九時，桃竹苗、中彰投等縣市表示，參加視訊會議，但不會隨北市起舞，會依據颱風動向決定是否放假，不會搶快也絕不會慢。

苗栗縣長徐耀昌說，是否放颱風假關係重大，一切都要根據最新颱風動態決定。台北市長柯文哲今天上午十點決定下午要不要放假，苗栗縣不會跟進；今天上午九點視訊會議後，苗栗縣原則還是今晚宣布明天上班上課狀況。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，颱風天是否停班停課，市政府會依照最新的風雨預測資料來做精準判斷，不搶快、不會慢，該放假就會放假，一切以市民安全為第一考量，不會受北市影響。

新竹縣副縣長楊文科回應，新竹縣今早會同步開氣象視訊會議，但會再根據中央最新資訊決定，縣府會考量桃竹苗生活圈是一體的，再做發布。

南投縣長林明溱說，這次的颱風北部比較嚴重，南投縣評估停班停課不像北部那麼急迫，南投縣還是今晚上八、九點視颱風的最新動向來決定。

彰化縣副縣長林明裕表示，彰化縣會在今天視訊會議後依最新氣象資料判斷，不搶快、也絕不會慢，仍按計畫今天晚間再宣布明天是否上班上課。

今天首場視訊會議，南投縣將由消防局長代表與中央視訊，縣府說，因災害應變中心還未成立，縣長未進駐，因此由消防局長視訊。