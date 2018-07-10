放不放假 配合北市連線？氣象局提前視訊會議
強烈颱風瑪莉亞來襲，為協助地方政府掌握颱風最新訊息，作為是否上班上課的決策參考，中央氣象局今年起新增在颱風來襲前與地方首長「視訊會議」，首場視訊今天上午九點。
賴清德上月主持行政院會時，指示中央氣象局在颱風來襲前增加與地方首長視訊會議的新制。據了解，氣象局原訂在颱風侵襲的前一天晚間七點召開視訊會議，昨決定提早到今天上午九時，外界推測可能和北市府昨決定今天上午十時，要宣布今天下午是否上班上課有關。
對此，行政院發言人徐國勇、中央氣象局長葉天降都否認，葉天降表示，視訊會議並非死板板只在「前一晚七點」召開；徐國勇也說，氣象局會根據颱風最新動態，與地方首長即時聯繫，若下午會有重大變化，視訊會議就會在上午召開，以便地方首長作出判斷。
至於新制上路後，颱風假的判斷是否由氣象局與地方政府共同扛責？葉天降表示，氣象局掌握氣象資訊，應該扛大部分的責任；但他仍提醒國人應諒解颱風預報非常困難，也有非常多的不確定性，因此希望由中央及地方一起努力。
因應強颱瑪莉亞來襲，蔡英文總統昨天籲請國人做好防颱準備，中央災害應變中心也在昨晚提升為一級開設。賴揆表示，已要求各部會加強戒備及災害應變措施，並與各防災單位保持密切聯繫。
留言