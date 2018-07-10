颱風前夕 陳景峻吳音寧視察蔬果到貨量

2018-07-10 02:29 中央社 台北9日電



強颱瑪莉亞撲台，北農董事長陳景峻、總經理吳音寧今晚視察第一果菜批發市場蔬果到貨，認為供貨量充足，但受今天休市、明天颱風影響，明天菜價可能稍微上揚2到3元。

中央氣象局今晚8時30分最新颱風消息，強烈颱風瑪莉亞暴風圈正快速向台灣東方海面接近，若路徑無特殊變化，氣象局將在深夜11時30分，發布陸上颱風警報。

為因應颱風瑪莉亞來襲，台北農產運銷公司董事長、台北市副市長陳景峻及吳音寧今晚9時特地到位於萬華區的第一果菜批發市場視察，了解颱風前夕的蔬果到貨情形。

陳景峻會後受訪表示，他和吳音寧視察過程中，認為今晚的到貨量約1600至1700公噸，量算滿充足的，蔬菜品質也不錯；不過，受今天休市、明天颱風影響，中南部菜農會有預期心理，他憂心後續菜價可能會稍上揚，且未來10天價格都可能呈上揚機率。

他指出，台北果菜市場昨天平均交易蔬菜價格漲至新台幣34.1元，預期明天平均價格約為36至38元，認為後續走勢仍須視品質和需求而定。

陳景峻表示，目前已請相關同仁研議要如何平抑菜價；另為避免颱風災損，農民都會提早採收，針對農藥殘量方面也會加強檢驗，以保障消費者食安。

吳音寧也說，北農團隊面對颱風來襲是嚴陣以待，目前市況不錯且質量穩定，預期菜價不會有太大波動，粗估漲幅約2至3元。

對於媒體追問兩人互動似乎有點冷。吳音寧直說「不會、不會」；陳景峻則反問，「有如此嗎」，接著便說兩人都很好，且吳音寧現在認真做事，希望大家不要見縫插針。