宜花搶收農作 連夜割稻採收蔥

2018-07-10 00:16 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



農民連夜搶收稻穀。 圖／吉安鄉農會提供 分享 facebook

瑪莉亞颱風來勢洶洶，宜蘭、花蓮稻作大致搶割9成，文旦柚以掛網防護。三星鄉高經濟作物「上將梨」仍有部分尚未採收，黃金梨則採收不到一半，因果實未成熟，就算搶收上市也沒人買。

北農董事長陳景峻、農委會主委林聰賢昨晚接連視察果菜批發市場，避免颱風影響蔬果價格。台北市政府市場處表示，受颱風來襲前預期心理影響市場需求增加，預估未來2天的供貨量應不虞匱乏，並將適時啟動購貯計畫以平穩菜價，消費者可於各市場透過QR code即時查詢批發交易價格。 北農董事長、北市副市長陳景峻昨晚視察果菜批發市場。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

宜、花是文旦柚的生產地，但目前尚未成熟，只能用掛網防護。宜蘭縣三星鄉兩項高經濟作物三星蔥及上將梨都進入採收旺季，面對颱風來襲，部分蔥農昨已趕緊搶收，連放暑假的孩子也投入工作。 宜蘭縣三星蔥農進行搶收，連放暑假的孩子都幫忙投入工作。 圖／三星鄉長黃錫墉提供 分享 facebook

梨農看著大家搶收，卻無法採摘黃金梨。農民表示，未成熟的黃金梨甜度不足，口感欠佳，就算採收上市也沒有價格，乏人問津，看著大家忙著搶收，他們卻都動不了。

三星上將梨分成豐水梨、黃金梨兩大品種，三星鄉長黃錫墉表示，豐水梨已大約採收結束，黃金梨栽種面積約20公頃，目前採收不到一半。 宜蘭縣三星鄉長黃錫墉巡視農作，關心蔥農搶收情況。 圖／三星鄉公所提供 分享 facebook

花蓮農民也進入備戰狀態，不少農民連夜搶收稻穀。吉安鄉農會總幹事張德奇說，比較晚插秧的稻田，大約還要十多天，稻穀才會成熟，但目前稻穀8成熟，農友就搶割，由於濕度高，可能會產生稻穀單位容重量不足問題。