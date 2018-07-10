新北水道節、花蓮賞鯨暫停 童玩節休2天

2018-07-10 00:24 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



瑪莉亞颱風昨天路徑北修，但對北台灣仍有明顯影響。新北市昨天積極防颱整備，二級災害應變中心開設後，傍晚5時召開工作會報，天氣風險公司在會中預估，颱風預計今天下午4時暴風圈接觸北台灣陸地，直到明天清晨風雨最大，最大瞬間風速可能達11到13級，新北市東區、南區累積雨量可達420到450毫米。 武崙溪附近居民昨試裝防水閘門，防颱及早準備。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

新北備妥6.3萬個沙包、78個移動式抽水機，全市82座抽水站、335台抽水機組也完成暖機測試。昨晚8時起，橫移門周邊紅黃線開放停車，水利局將從今天下午5時關閉市轄橫移門和越堤道、堤外便道。

新北新月水道節昨晚9時結束後開始撤離，活動今起暫停，視颱風後河濱復舊狀況再重新開放；十分瀑布今天下午1時30分起停止入園，水利局也提醒，瑪莉亞颱風可能造成翡翠水庫原水濁度升高，導致停水，建議民眾提早儲水備用。 瑪莉亞颱風來勢洶洶，新北市新月水道節昨晚9點結束後撤離並暫停，將等颱風過後再視情況開放，圖為水道節會場布置狀況。 圖／新北市高管處提供 分享 facebook

基隆市長林右昌昨視察去年6月2日豪雨淹水最嚴重的大武崙地區。他表示，市內仁愛區、中正區、信義區市中心區已預先布設抽水機，加緊水溝和易淹河道清淤，各區公所已備妥沙包，領取數量無上限。大武崙地區居民已獲補助裝設活動式防水閘門，昨天不少居民提前裝設，測試順利後直呼「安心多了」。

台灣往返金門的班機預計今天中午過後陸續停飛。華信航空金門往台北班機上午11時30分後、台北往金門班機下午1時15分後停飛，但台中往返金門班機今天仍維持正常航班。

颱風來襲，打亂北台灣暑假活動。宜蘭國際童玩節今起休園2天，龜山島封島，太平山國家森林遊樂區預警性休園，花蓮賞鯨船也暫停營運；國立傳藝宜蘭園區今天雖然開園，但取消部分表演。 瑪莉亞颱風來勢洶洶，基隆市加強武崙溪清淤，讓排水更順暢。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

北市水利處昨進行河濱公園相關設施撤離工作，包含碼頭設施、自行車租借站、景觀廁所及各工程施工機具等，基於安全考量，疏散門預計今天下午5時或更早時間關閉，提醒民眾盡早移走停放的車輛。

北市北水處表示，颱風恐帶來豪大雨，導致河川原水濁度飆高影響用水，部分區域易受停電影響而停水，建議民眾將水池水塔儲滿並節約用水。 瑪莉亞颱風來勢洶洶，新北市水利局完成抽水機組暖機整備。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

依據氣象資料，宜蘭最快今天進入瑪莉亞颱風警戒區域，基於遊客安全，童玩節今起休園2天，重新開園時間將視復原狀況另行公告。

國立傳統藝術中心宜蘭園區今天照常開園，但今、明兩天園區內河道畫舫遊河暫停服務，大駐園十二生肖時來運轉、主題劇場乘著音樂的魔毯、夜秀暫停，街角魔術將視園區風雨狀況調整表演場次，如果宣布停班停課，園區同步休園。 瑪莉亞颱風來勢洶洶，新北市水利局完成抽水機組暖機整備，三蘆地區抽水站預先抽水，保留滯洪空間。 圖／新北市水利局提供 分享 facebook

太平山國家森林遊樂區今起預警性休園 ，自然步道今天中午12時起也預警性封閉，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等，請遊客暫勿前往。

宜蘭縣府今天至15日的村里開講取消，蘭博走入迷霧森林「棲蘭山檜木小學堂」生態保育活動延期至7月31日至8月2日在樂水部落與棲蘭山舉行。

花蓮轄區的4個國家及平等森林園區包括池南、林田山、大農大富、富源及各步道皆正常開放。賞鯨船在昨天下午3時發出最後一班船載著遊客賞鯨，返港後即完成綁船作業，暫停營運。