防颱避險 南部農友搶收農作物
強颱瑪莉亞來勢洶洶，目前正是台南關廟、龍崎綠竹筍產季，筍農昨忙著採收綠竹筍，大內農民趕緊搶收酪梨，盼減少損失。麻豆文旦果農巡視文旦園，發現枝幹較弱或果實結得較多者，立即架設竹竿撐住，避免文旦因風雨搖晃過大落果。
台南麻豆文旦種植面積逾800公頃，是地方重要經濟作物，目前文旦已接近成熟，估計再過一個多月就可採收。農民說，瑪莉亞來襲，雖然台南預估不在暴風圈範圍內，但颱風路徑仍有變化，防颱措施不能免；若不做好防範，怕會措手不及。
大內酪梨上月初因連續下雨時，落果嚴重，農民損失慘重，颱風來襲，果農昨忙著加速採收，以免又造成損失。果農楊金坤說，目前採收酪梨屬早生種的「黑美人」，台北批發價每公斤70餘元，較去年同期高，但產量卻因落果減少，收益沒有增加。
關廟農會表示，前陣子梅雨影響綠竹筍產量，較去年減產3至4成多，農民連日來忙著採收，就怕產量少、颱風又來攪局。已展開真空包裝作業，進行市場供需調節，穩定價格。
高市美濃農民哀嘆，木瓜接連遇雨侵襲，許多果實都有水傷（疫病引起），木瓜已受損甚多，剩餘產量很少。美濃木瓜種植面積120公頃，集貨場農民說，有些果樹被大雨折斷，木瓜落果多、品質差，許多劣果無法送入市場。
農會果樹16班班長曾文秋說，此季木瓜原可出產到8、9 月，無奈連續兩波豪雨，約3成無法收成，果樹受損，後續也無法再長出果實，近日木瓜價格逐步上揚，農會外銷至新加坡的收購也沒停，問題是沒木瓜可採，所以根本不用怕颱風來襲。
美濃農會總幹事鍾清暉說，近日木瓜市場均價每公斤不到15元，農會6月起辦理外銷，到昨天總數量達50噸，收購價每公斤27至30元，有訂單就出，近日水傷數量不少，所以農民採收後不可馬上出貨，必須等待一天才能裝箱。
農民昨趁天晴搶收作物，美濃吉東芭樂集貨場聚集多數交貨農民。利姓農民說，入夏後芭樂價格低落，每台斤只有5元，雖然價差，還是要趁颱風來前採收，能收多少算多少，總比颱風掃落來得好。
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