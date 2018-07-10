抗颱 北市修剪1.7萬株行道樹

2018-07-10 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



颱風瑪莉亞來勢洶洶，北市公園處昨天宣布，已完成全市行道樹計畫性修剪，共修剪1萬7582棵、加固立支柱1529棵。 圖／台北市公園處提供 分享 facebook

防颱大作戰，北市公園處昨天宣布，已完成全市行道樹計畫性修剪，共修剪1萬7582棵、加固立支柱1529棵，減少颱風造成的公共危險，並提醒民眾停車儘量避開大樹、招牌處底下以及工地等地區，避免重物掉落損壞愛車。

公園處表示，為避免全市行道樹以及公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等樹木受到強風豪雨威脅，已加強樹木修剪作業，並已備妥救災所需的杉木柱、鏈鋸及救災車輛等機具設備，屆時依市府指示成立應變小組。

公園處指出，107年6月底前已完成全市行道樹計畫性修剪，目前均已修整妥善，修剪行道樹1萬7582棵、加固立支柱1529棵，期望減少颱風造成的公共危險。

公園處提到，針對興建工程也已啟動工地防災機制，進行工區防颱整備措施，包括檢查工地圍籬、施工機具及材料固定、工區周邊排水溝疏濬等；如有樹木受損影響通行或路燈熄滅時，將立即出動人員機具全力搶修，以維護市民生命財產安全。

公園處園藝工程隊長胡鴻威說，行道樹計畫性修剪的路段，包括建國北路1至3段、建國南路1至2段、民生東路1至3段、新生北路1至2段、中山北路4至5段、承德路4至5段、中正路、文林路、明水路、至善路1至2段、西園路等交通要道，開展型樹種如榕樹、茄苳樹、樟樹等生長勢較強，枝條較叢生或雜亂樹種優先修剪。

胡鴻威表示，當啟動救災時，公園處將依「台北市政府工務局颱風樹木災損聯合救災作業計畫」，各單位依權責優先排除主要道路、次要道路障礙，再者清除次要道路、巷弄及人行道障礙，以恢復交通順暢，儘速提供乾淨及安全市容。