強颱瑪莉亞來襲 高中藝能班特招撕榜順延一天

2018-07-09 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



因應強颱瑪莉亞來襲，107學年度高中藝能班特色招生甄選入學各類各區聯合分發現場撕榜暨報到作業，原訂於7月11日於各類各區承辦學校辦理，因故順延一天，改為7月12日依照原選校登記序號通知單所載的報到梯次辦理；至於報到後擬放棄錄取資格截止期限也同步順延一天，改為7月13日下午4點截止。

教育部國教署提醒考生，須依原選校登記序號通知單，於7月12日備妥相關證件，包括學歷證明文件、國民身分證或健保卡正本，到各類各區主辦學校進行現場撕榜。考生若不能親自報到，可由考生家長或監護人出具身分證明後代為報到，也可委託代理人辦理報到，代辦須檢附身分證明及委託書。

考生如有問題可洽各類各區聯絡人：

一、 音樂班：

(一) 北區：國立臺灣師範大學附屬高級中學，聯絡電話：02-27075215分機181，林昕穎組長。

(二) 中區：臺中市立臺中第二高級中等學校，聯絡電話：04-2202-1521分機127，歐亭妤組長。

(三) 南區：國立屏東女子高級中學，聯絡電話：08-7362204分機250，陳牧音組長。

二、 美術班：

(一) 北區：臺北市立中正高級中學，聯絡電話：02-28234811分機260，李雅妍組長。

(二) 桃園區：桃園市立內壢高級中等學校，聯絡電話：03-4528080分機215，曾建舜組長。

(三) 中區：國立員林高級中學，聯絡電話：04-8320364分機215，相青蘭組長。

(四) 南區：國立鳳新高級中學，聯絡電話：07-7658288分機5105，王冠智組長。

三、 舞蹈班：

(一) 北區：國立竹北高級中學，聯絡電話：03-5517330分機341，薛美良組長。