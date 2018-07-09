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強颱瑪莉亞 今夜11：30發陸上警報

強颱瑪莉亞近逼 苗縣明正常上班上課

2018-07-09 20:22聯合報 記者范榮達╱即時報導

強颱瑪莉亞近逼，苗栗縣政府今天晚上8點宣布明天正常上班、上課。圖／擷取自中央氣象...
強颱瑪莉亞近逼，苗栗縣政府今天晚上8點宣布明天正常上班、上課。圖／擷取自中央氣象局網站
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強颱瑪莉亞近逼台灣，苗栗縣政府根據中央氣象局預報明天風雨未達警戒區標準，今天晚上8點宣布明天正常上班、上課，縣長徐耀昌明天上午9點在災害應變中心與氣象局舉行視訊會議，上午9點20分召開苗栗縣災害應變中心整備會議，進一步掌握颱風動態。

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