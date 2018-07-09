強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

相關新聞
瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡2018-07-09 19:47
北北基同步 明天正常上班上課2018-07-09 19:34
懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡2018-07-09 20:14
今晚8點新北井開放水門周邊 部分紅黃線可停車2018-07-09 19:47
瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小2018-07-09 19:39
強颱瑪莉亞攪局 往返金門航班大受影響2018-07-09 18:53
礦泉水2件1折起！強颱瑪莉亞來襲 四大超商備貨迎戰2018-07-09 18:29
瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域2018-07-09 18:17
強颱瑪莉亞逼近 應變中心今晚一級開設2018-07-09 18:15
國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地2018-07-09 18:01
強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步2018-07-09 17:58
瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動2018-07-09 17:33
桃園搶收稻作 穀倉接近爆滿2018-07-09 17:25
影／強颱瑪莉亞海警14:30發布 陸警最快23:30發布2018-07-09 17:15
瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛2018-07-09 17:15
颱風期若有危害生命安全之虞 勞工可以不出勤2018-07-09 17:04
瑪莉亞來勢洶洶 內政部長葉俊榮：綠川防洪設計是好的2018-07-09 16:49
量販店聞風搶菜 生鮮區一度只剩蘿蔔2018-07-09 16:39
瑪莉亞成西北颱？ 專家：不可輕忽2018-07-09 16:11
颱風前菜類漲一成 農糧署：供貨穩定2018-07-09 16:11
瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」2018-07-09 16:09
暑假首颱「瑪莉亞」襲北台灣 躲風雨殺時間必備品2018-07-09 16:07
農民搶收稻 農會烘穀機處理不及2018-07-09 16:00
強颱瑪麗亞逼近 台東離島客船明起停駛2天2018-07-09 15:53
颱風來襲前搶收作物 木瓜農嘆「早沒木瓜可吹落」2018-07-09 15:51
颱風來襲前 量販店加強備貨量為平日3倍2018-07-09 15:41
強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意2018-07-09 15:15
強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽2018-07-09 15:13
憂血本無歸 部落果農不分晝夜搶收水蜜桃2018-07-09 15:11
颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班2018-07-09 15:07
瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒2018-07-09 14:56
苦口婆心！這次颱風農業災害不能掉以輕心2018-07-09 14:44
明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布2018-07-09 14:31
強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動2018-07-09 14:31
農民搶收農作物 有的沒熟超焦慮2018-07-09 14:28
強颱瑪莉亞 明晚至後天清晨影響最大2018-07-09 14:27
強颱直襲！水電嚴陣以待 北台花東皮繃緊2018-07-09 14:25
影／颱風假何時放？柯文哲：首長噩夢 明早決定2018-07-09 14:04
強颱瑪莉亞來勢洶洶 苗栗農友剉咧等2018-07-09 14:01
熱門文章
路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱2018-07-09 12:42
明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布2018-07-09 10:51
躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警2018-07-09 08:15
瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒2018-07-09 14:56
強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大2018-07-09 00:23
強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死2018-07-09 09:38
伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」2018-07-08 21:57
預估油量不足遭日調查 華航回應了2018-07-09 10:32
鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣2018-07-08 23:03
瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台2018-07-09 10:20
強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽2018-07-09 15:13
台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷2018-07-09 12:28
颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課2018-07-09 10:49
共用大浴巾 這家人全都「中鏢」2018-07-09 15:55
華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查2018-07-09 09:16
強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警2018-07-08 22:13
北北基同步 明天正常上班上課2018-07-09 19:34
北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？2018-07-09 11:59
瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡2018-07-09 19:47
影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測2018-07-08 21:36
颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警2018-07-09 12:29
強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務2018-07-09 14:30
瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜2018-07-09 10:31
6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」2018-07-09 00:23
如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天2018-07-09 00:23
瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域2018-07-09 18:17
唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期2018-07-09 07:44
影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局2018-07-09 12:10
歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」2018-07-09 14:12
全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁2018-07-09 12:27
颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班2018-07-09 15:07
瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動2018-07-09 17:33
懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡2018-07-09 20:14
明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布2018-07-09 14:31
強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意2018-07-09 15:15
強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動2018-07-09 14:31
ETC抓超速？法務部研議中2018-07-09 00:23
今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化2018-07-09 00:00
為人父母／家庭教育也要因材施教2018-07-09 06:00
長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」2018-07-09 10:55
留言