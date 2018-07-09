颱風瑪莉亞來襲 災變中心啟動海陸防災

2018-07-09 19:43 中央社 台北9日電



強烈颱風瑪莉亞海上颱風警報今天下午發布。中央災害應變中心表示，10、11日是影響最劇烈時期，加上11日適逢大潮，已啟動相關海陸防災作業措施，和供水因應方案。

中央氣象局今天下午2時30分發布強颱瑪莉亞海上颱風警報，預計午夜前後將發布陸上警報，這也是今年第一個侵襲台灣的颱風，提醒民眾及早做好防颱準備。

內政部也在下午3時30分成立中央災害應變中心，由各部會偕同地方政府執行各項防颱與救災應變整備作業，下午4時由副指揮官、交通部次長范植谷召開首次情資研判會議暨工作會議。

會後記者會報告指出，颱風瑪莉亞為今年首次影響台灣地區的強烈颱風，依據氣象局資料研判，明晚至11日清晨為颱風影響台灣最劇烈時刻，台灣東北部、北部及中部地區須嚴防強風豪雨。

災變中心也指出，由於11日適逢大潮，將請北部、東北部及中部地區的地方政府加強各項防颱整備措施，落實雨水下水道清淤工作，對於低窪地區要嚴防淹水災情，確實檢測抽水站運作情形，積極調度並預置抽水機。

同時，考量若發生原水濁度過高而導致暫時停水情形，也請水電維生組準備因應方案。

災變中心說，關於山區易致災路段也要加強警戒措施，並協同地方政府適時執行預警性封路管制作業；另因應颱風外圍環流影響發生長浪，也通報海上作業船隻注意安全提早進港避風，並給予漁工安置相關協助。