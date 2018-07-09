瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



強颱「瑪利亞」目前中心位置距離台北的東南東方約990 公里，氣象局9日下午2點30分發佈海上颱風警報（翻攝自中央氣象局） 分享 facebook

｢強颱『瑪利亞』至截稿前的中心位置距離台北的東南東方約990 公里，氣象局9日下午2點30分發佈海上颱風警報」中央氣象局預報員張承傳說，目前颱風以每小時30公里速度，朝西北西方向，台灣北部近海移動，但登陸台灣的機率小，陸上颱風警報最快將於9日深夜發佈。北部、東北部10日嚴防豪雨等級以上雨勢，尤其是10日晚上到11日上午雨勢最明顯。

「颱風的十級風暴風半徑中心將會進到北部陸地，北部地區要留意強降雨，」張承傳說，北部10日早上將開始下起間接性雨勢，下午降雨間隔時間縮短，風雨會越來越大，不排除可能會有豪雨特報。南部則是影響較小，9日晚上氣象局將與各縣市政府進行視訊會議，討論是否放假事宜。

氣象專家吳德榮9日在「三立準氣象・老大洩天機」專欄中表示，該颱風的破壞力若從東北部登陸，北台灣風大雨大，中部地區及南部山區也有影響；若是靠近北海岸穿過基隆、彭佳嶼之間，就是所謂「西北颱」，北部比較嚴重，中部地區及南部山區也有一些影響。

氣象局提醒，台灣北部海面、東北部海面及臺灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。北部、東半部濱海地區及綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖已有長浪出現，請避免前往海邊活動。這段時間適逢大潮，西半部嚴防海水倒灌情形，特別是在西北部沿海。颱風中心會通過馬祖附近，所以當地居民要更加留意。

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