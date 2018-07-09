瑪莉亞逼近 農委會：莫搶收水稻影響價格

2018-07-09 20:09 中央社 台北9日電



強颱瑪莉亞來襲，農委會下午呼籲農民做好防颱，也提醒首當其衝的宜蘭，水稻已收成8成，若颱風致災會啟動收購，由於此次颱風來得快，可能去得也快，此時不要搶收，否則稻穀濕度高，價格會變差。

農委會副主委陳吉仲下午率幕僚召開「農林漁畜做好防颱整備」記者會，公布農委會下午已召開災害應變小組第一次工作會報，指示所屬各機關單位全面警戒。

除了宜蘭首當其衝，農委會農糧署副署長莊老達說，這次可能受衝擊地區還包含桃竹苗、北北基及花東地區，多種作物、水稻及水果正值收成期；不過這次颱風來得快，預測去得也快，對比蔥、水稻、蔬菜等作物怕風雨持續3天以上，這次強颱不會滯留這麼久，是相對有利之處，預防重點是強化設施的支柱及做好排水。

他也說，全台水稻由南而北已經收成到彰化北邊了，台中也有部分地區採收完，首當其衝的宜蘭收成進度也接近8成了，水稻怕強風加上泡水，但是強風若不是持續很久，水稻沒倒伏，等到水退了，不影響收成作業，又下雨下超過3天，水稻也不會穗上發芽；因此提醒農民不要搶收，否則稻穀溼度過高，需要長時間烘乾，收購價會變差。

陳吉仲強調，萬一倒伏及穗上發芽情況發生，會啟動災害穀收購，每公頃會有3.2公噸的稻穀會以低於輔導收購價新台幣1元、即每公斤22元收購，另外3公噸以低於餘糧收購價1元、即每公斤20.6元收購。

萬一整體受損超過2成，還會啟動天然災害現金救助，每公頃給予1.8萬元救助；合計以上兩者的金額，會比搶收有利。

台北果菜批發市場今天休市，但是上週末整體蔬菜交易均價的十位數已攀上3字頭，8日每公斤34元。農糧署補充，與颱風來襲前的市場預期心理有關，但是不論蔬菜或水果都供應充足，價格普遍仍在合理水平。

農委會漁業署副署長王正芳說，已通知作業漁船進港避風或遠離颱風路徑，必要時，陸上魚塭要強化防護網的設置，以免淹水流失漁產。農委會農田水利處副處長陳衍源說，已請農田水利會檢查閘門是否正常運作。

農委會林務局副局長楊宏志呼籲民眾不要再上山，除內洞、藤枝及向陽國家森林遊樂區休園中，各遊樂區及自然步道等開放狀況，可至台灣山林悠遊網與林務局全球資訊網查詢。農委會水保局副局長王晉倫補充，會及早發布土石流警戒訊息，提醒地方政府預防性疏散。