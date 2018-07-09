親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

強颱瑪莉亞逼近 10日全台停班停課看這裡！

獨／管媽接教長有變數！黨內憂管爺變補選議題 再考慮

瑪莉亞逼近 農委會：莫搶收水稻影響價格

2018-07-09 20:09中央社 台北9日電

強颱瑪莉亞來襲，農委會下午呼籲農民做好防颱，也提醒首當其衝的宜蘭，水稻已收成8成，若颱風致災會啟動收購，由於此次颱風來得快，可能去得也快，此時不要搶收，否則稻穀濕度高，價格會變差。

農委會副主委陳吉仲下午率幕僚召開「農林漁畜做好防颱整備」記者會，公布農委會下午已召開災害應變小組第一次工作會報，指示所屬各機關單位全面警戒。

除了宜蘭首當其衝，農委會農糧署副署長莊老達說，這次可能受衝擊地區還包含桃竹苗、北北基及花東地區，多種作物、水稻及水果正值收成期；不過這次颱風來得快，預測去得也快，對比蔥、水稻、蔬菜等作物怕風雨持續3天以上，這次強颱不會滯留這麼久，是相對有利之處，預防重點是強化設施的支柱及做好排水。

他也說，全台水稻由南而北已經收成到彰化北邊了，台中也有部分地區採收完，首當其衝的宜蘭收成進度也接近8成了，水稻怕強風加上泡水，但是強風若不是持續很久，水稻沒倒伏，等到水退了，不影響收成作業，又下雨下超過3天，水稻也不會穗上發芽；因此提醒農民不要搶收，否則稻穀溼度過高，需要長時間烘乾，收購價會變差。

陳吉仲強調，萬一倒伏及穗上發芽情況發生，會啟動災害穀收購，每公頃會有3.2公噸的稻穀會以低於輔導收購價新台幣1元、即每公斤22元收購，另外3公噸以低於餘糧收購價1元、即每公斤20.6元收購。

萬一整體受損超過2成，還會啟動天然災害現金救助，每公頃給予1.8萬元救助；合計以上兩者的金額，會比搶收有利。

台北果菜批發市場今天休市，但是上週末整體蔬菜交易均價的十位數已攀上3字頭，8日每公斤34元。農糧署補充，與颱風來襲前的市場預期心理有關，但是不論蔬菜或水果都供應充足，價格普遍仍在合理水平。

農委會漁業署副署長王正芳說，已通知作業漁船進港避風或遠離颱風路徑，必要時，陸上魚塭要強化防護網的設置，以免淹水流失漁產。農委會農田水利處副處長陳衍源說，已請農田水利會檢查閘門是否正常運作。

農委會林務局副局長楊宏志呼籲民眾不要再上山，除內洞、藤枝及向陽國家森林遊樂區休園中，各遊樂區及自然步道等開放狀況，可至台灣山林悠遊網與林務局全球資訊網查詢。農委會水保局副局長王晉倫補充，會及早發布土石流警戒訊息，提醒地方政府預防性疏散。

農委會颱風農民瑪莉亞颱風

相關新聞

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

今晚8點新北井開放水門周邊 部分紅黃線可停車

2018-07-09 19:47

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

強颱瑪莉亞攪局 往返金門航班大受影響

2018-07-09 18:53

礦泉水2件1折起！強颱瑪莉亞來襲 四大超商備貨迎戰

2018-07-09 18:29

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

強颱瑪莉亞逼近 應變中心今晚一級開設

2018-07-09 18:15

國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地

2018-07-09 18:01

強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步

2018-07-09 17:58

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

桃園搶收稻作 穀倉接近爆滿

2018-07-09 17:25

影／強颱瑪莉亞海警14:30發布 陸警最快23:30發布

2018-07-09 17:15

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15

颱風期若有危害生命安全之虞 勞工可以不出勤

2018-07-09 17:04

瑪莉亞來勢洶洶 內政部長葉俊榮：綠川防洪設計是好的

2018-07-09 16:49

量販店聞風搶菜 生鮮區一度只剩蘿蔔

2018-07-09 16:39

瑪莉亞成西北颱？ 專家：不可輕忽

2018-07-09 16:11

颱風前菜類漲一成 農糧署：供貨穩定

2018-07-09 16:11

瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」

2018-07-09 16:09

暑假首颱「瑪莉亞」襲北台灣 躲風雨殺時間必備品

2018-07-09 16:07

農民搶收稻 農會烘穀機處理不及

2018-07-09 16:00

強颱瑪麗亞逼近 台東離島客船明起停駛2天

2018-07-09 15:53

颱風來襲前搶收作物 木瓜農嘆「早沒木瓜可吹落」

2018-07-09 15:51

颱風來襲前 量販店加強備貨量為平日3倍

2018-07-09 15:41

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

憂血本無歸 部落果農不分晝夜搶收水蜜桃

2018-07-09 15:11

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

苦口婆心！這次颱風農業災害不能掉以輕心

2018-07-09 14:44

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

農民搶收農作物 有的沒熟超焦慮

2018-07-09 14:28

強颱瑪莉亞 明晚至後天清晨影響最大

2018-07-09 14:27

強颱直襲！水電嚴陣以待 北台花東皮繃緊

2018-07-09 14:25

影／颱風假何時放？柯文哲：首長噩夢 明早決定

2018-07-09 14:04

強颱瑪莉亞來勢洶洶 苗栗農友剉咧等

2018-07-09 14:01
看更多

熱門文章

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡

2018-07-09 19:47

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

為人父母／家庭教育也要因材施教

2018-07-09 06:00

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top