國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地

2018-07-09 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，參謀總長李喜明上將於上午8時30分主持國防部防颱整備會議，指示各單位密切掌握颱風動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，做好最周詳的災防整備，將災損降至最低。國防部提供 分享 facebook 國防部今(9)日表示，因應「瑪莉亞颱風」可能對臺灣地區造成影響，國軍目前有3萬4千餘人作為待命兵力，AAV7兩棲突擊車2輛進駐林口、蘇澳，陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有23組141人，將依令進駐新北烏來及桃園復興等19個災害潛勢區，以在第一時間執行災防任務。

國防部表示，參謀總長李喜明上將於上午8時30分主持國防部防颱整備會議，指示各單位密切掌握颱風動態及災害潛勢區，並主動與地方政府首長保持聯繫，做好最周詳的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬4千餘人、車輛(機具)計40類4,182輛(部)，皆已完成整備工作，可依令執行災防任務。此外，規劃於第二(花東)、三(北部)、四(南部)及五(中部)作戰區預置兵力2千2百餘人。另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛；陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有23組141人，將依令進駐新北烏來及桃園復興等19個災害潛勢區，以在第一時間執行災防任務。

國防部強調，「瑪莉亞颱風」來勢洶洶，國人及國軍官兵絕不能輕忽該颱風帶來的影響，國軍亦將持續密切關注颱風後續發展，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，全力確保民眾生命財產安全。