強颱瑪莉亞來襲 新北10日下午關閉水門

2018-07-09 18:42 中央社 新北9日電



因應強烈颱風瑪莉亞來襲，新北市將於10日下午3時起逐步關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門（俗稱水門），及拖吊未撤離之車輛，並預計10日下午5時完成全部關閉。

越堤道部分，新北市將於7月10日下午8時關閉，包含二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道。

另外，烏來山區雖然已解除入山管制作業，但基於民眾活動安全考量，新北市警察局新店分局已請信賢、孝義及福山派出所，主動籲請民眾於強颱瑪莉亞來襲前避免入山，並請在山區活動者儘速下山，以免遭遇危險。