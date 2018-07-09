親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

安捷航空公司訓練機失事 三人海上獲救

溫網／謝淑薇迎戰席布可娃 拚搶進8強新紀錄

強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步

2018-07-09 17:58聯合報 記者陳威任╱即時報導

強颱瑪莉亞來襲，民眾除了要做好防颱準備外，愛車也要注意停放地點，如果真的遇到愛車不幸泡水時，則依浸水程度而有不同處理方式。

因此颱風來襲時，車主務必注意停車位置，例如地勢低漥處、河岸邊、河堤水門等，都要避免在颱風天時將愛車停放在此，另外就是要避開大樹及招牌下，以免強風吹落枝幹或重物，掉落砸壞愛車，停在山上或山坡地的車主也要注意大雨恐造成土石流的情況，可選擇將車停到居住地附近排水良好的路面或是開放停車的高架道路。

此外，颱風常伴隨豪大雨來襲，這時候如果路面上有積水時，就務必要多留意，盡力避免冒險涉水，依浸水程度有不同處理方式，如果車輛不小心開到積水比較深的區域，要注意淹水情況不能超過前保桿，最深不要超過半個輪胎高度，水面高度到輪胎四分之一時，建議要關閉冷氣，發動引擎駛離淹水區，輕踩煞車數次，以使煞車系統回復正常，無須特別維修。

但是當車輛浸水已達輪胎高度二分之一以上時，請不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並盡速將愛車送至服務廠詳細檢查。即使水已退，也需經技師檢查確認相關機件內部未進水後，才可發動引擎，以避免內部管路或油品受污染或水積存在系統內，貿然啟動機件運轉可能讓機件受損更嚴重。

此外，如果真的需要在颱風天開車外出時，除了要增加車距，拉長煞車距離外，也應該降低車速，一定不能高速急轉彎或急剎車，以免造成車輛打滑。此外，建議不要長時間行駛在較容易積水的內側車道，以免高速壓過積水路面造成失控情況。

愛車在颱風天如果遇到泡水狀況，務必不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並...
愛車在颱風天如果遇到泡水狀況，務必不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並盡速將愛車送至服務廠詳細檢查。圖／中華三菱提供
分享

颱風淹水

相關新聞

瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」

2018-07-09 16:09

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

颱風來襲前搶收作物 木瓜農嘆「早沒木瓜可吹落」

2018-07-09 15:51

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

颱風來襲前 量販店加強備貨量為平日3倍

2018-07-09 15:41

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 18:47

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

強颱瑪莉亞逼近 應變中心今晚一級開設

2018-07-09 18:15

國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地

2018-07-09 18:01

瑪莉亞颱風接近長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

影／強颱瑪莉亞海警14:30發布 陸警最快23:30發布

2018-07-09 17:15

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15

颱風期若有危害生命安全之虞 勞工可以不出勤

2018-07-09 17:04

瑪莉亞來勢洶洶 內政部長葉俊榮：綠川防洪設計是好的

2018-07-09 16:49

量販店聞風搶菜 生鮮區一度只剩蘿蔔

2018-07-09 16:39

瑪莉亞成西北颱？ 專家：不可輕忽

2018-07-09 16:11

颱風前菜類漲一成 農糧署：供貨穩定

2018-07-09 16:11

暑假首颱「瑪莉亞」襲北台灣 躲風雨殺時間必備品

2018-07-09 16:07

農民搶收稻 農會烘穀機處理不及

2018-07-09 16:00

強颱瑪麗亞逼近 台東離島客船明起停駛2天

2018-07-09 15:53

憂血本無歸 部落果農不分晝夜搶收水蜜桃

2018-07-09 15:11

苦口婆心！這次颱風農業災害不能掉以輕心

2018-07-09 14:44

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

農民搶收農作物 有的沒熟超焦慮

2018-07-09 14:28

強颱瑪莉亞 明晚至後天清晨影響最大

2018-07-09 14:27

強颱直襲！水電嚴陣以待 北台花東皮繃緊

2018-07-09 14:25

影／颱風假何時放？柯文哲：首長噩夢 明早決定

2018-07-09 14:04

強颱瑪莉亞來勢洶洶 苗栗農友剉咧等

2018-07-09 14:01

和時間賽跑連夜搶採收 農民祈禱：瑪莉亞路過就好

2018-07-09 13:49

住所與工作地停班 勞工可不出勤

2018-07-09 13:20

聯合報系「願景工程 - 公民沙龍」小啟

2018-07-09 13:00

颱風直撲北台灣！北部宜蘭馬祖嚴防豪雨

2018-07-09 12:58

農民搶收蔬菜 籲農委會不要釋出太多冷藏蔬菜

2018-07-09 12:52

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

颱風將來襲 北市：適時啟動購貯計畫以平穩菜價

2018-07-09 12:27
看更多

熱門文章

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

為人父母／家庭教育也要因材施教

2018-07-09 06:00

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

30歳的她當了7年練習生 給她機會判若兩人

2018-07-09 09:48

瑪莉亞颱風接近長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top