颱風近 北農董事長與總經理將視察果菜市場

2018-07-09 18:34 中央社 台北9日電



強颱瑪莉亞來勢洶洶，中央氣象局已發布海上颱風警報，菜價也普遍上揚，台北市副市長兼北農董事長陳景峻、總經理吳音寧今晚將到第一果菜批發市場視察蔬果到貨情形。

中央氣象局預計午夜前後發布陸上警報，也是今年第一個侵襲台灣的颱風，因預期心理，菜價普遍上揚。

由於第一果菜批發市場逢週一休市，加上颱風影響，外界擔憂蔬果到貨量會暴增，進而影響價格，北農主秘路全利表示，會隨時掌握到貨量以及調派人員，協助拍賣過程順利。

陳景峻、吳音寧今晚9時將到第一果菜批發市場視察蔬果到貨情形，並統一接受媒體採訪。