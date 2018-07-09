強颱瑪莉亞來襲 經部應變小組二級開設

2018-07-09 17:47 中央社 台北9日電



因應中央氣象局今天下午2時30分發布強烈颱風瑪莉亞海上颱風警報，經濟部水災應變小組同步二級開設，這次颱風路徑預估影響東北部及大台北地區，水利署上午也進行相關防災工作。

水利署副署長王藝峰表示，由於這次屬西北颱，接近台灣時，宜蘭及花蓮地區需戒備長浪及可能降雨，登陸後，預估東北部地區及大台北地區都會受影響；桃園及新竹地區則可能受到颱風遠離時的西南氣流影響，帶來降雨，以上都是需要加強警戒的地區。

王藝峰表示，水利署上午已視察曾受災的基隆大武崙、深澳坑、新北市金山磺溪等地，也針對新店溪防汛整備召開小組會議，盤點目前治理狀況，確認相關河川通洪瓶頸已打開，並加強高度不足的堤防，正在興建工程也做好防災應變。

此外，與各地方政府的連繫、移動式抽水機、防災志工等相關準備工作都已啟動。

而為避免颱風期間原水濁度升高，王藝峰說，已加強中庄調整池蓄水，預估可在原水濁度過高時，提供大台北地區5到7天用水。

這次強颱主要影響北部地區，王藝峰說，降雨對目前仍為水情稍緊綠燈的桃園地區水情會有相當助益，不過目前當務之急為防汛，在防災工作結束後，會再開會檢討水情狀況，以及桃園地區二期稻作用水需求與供灌時程。

王藝峰表示，民眾在颱風期間可透過水利署的「行動水情APP」，搭配各縣市政府的災情通報APP，瞭解最新災情狀況，若有任何問題，可撥打119，以迅速取得協助。