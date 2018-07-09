懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



瑪莉亞颱風潛勢圖。資料來源／中央氣象局 分享 facebook

【交通部航港局天然災害應變小組18時通報】

1.受瑪利亞颱風影響，本日(7月9日)共有2航線，計3航次停航 :

(1)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)。

(2)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

2. 預估明日(7月10日)共有10航線，計41航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)臺北-平潭：全部停航(2航次)。

(3)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。

(6)高雄-馬公：全部停航(2航次)。

(7)鳳鼻頭-小琉球：全部停航(2航次)。

(8)富岡-綠島：全部停航(16航次)。

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

3.詳情請洽 02-89788041。

●高鐵宣布：明下午3點前 高鐵正常營運

瑪莉亞颱風即將來襲，台灣高鐵公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，明日下午3時前，全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，並於明日上午9時前宣布最新之營運規劃。

台灣高鐵提醒，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

●虎航班次異動

受強颱瑪莉亞颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航2018年7月10日最新航班異動情形如下：

-IT203 東京成田-桃園航班取消

-IT230/IT231/IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

-IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

-IT306/IT307/IT308 桃園-澳門往返航班取消

-IT505/IT506 桃園-曼谷(廊曼)往返航班取消

-IT216 桃園-東京羽田航班提前至15:45起飛，並改降至東京成田機場

-IT214 桃園-岡山提前至08:30起飛

-IT215 岡山-桃園提前至12:55起飛

-IT611 大邱-桃園時間不變，將改降至高雄機場預計22:50抵達

-IT255 仙台-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT304 澳門-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

※以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。

●遠航新增取消航班

7/10（二）遠東航空最新航班異動，新增取消航班如下：

高雄─澎湖FE6081/FE6085/FE6885

澎湖─高雄FE6082/FE6086/FE6886

台中─澎湖FE3055

澎湖─台中FE3056

原7/10（二）海口─高雄FE190取消之航班，延至7/11（三）20：35起飛。

●遠航代理柬埔寨景成航空(JC AIRLINES) 因颱風瑪莉亞之影響 ，航班異動如下：

7/10原定時間

QD668/金邊台北/1505/1920

QD669/台北金邊/2015/2240

更改至 7/11

QD668 /金邊台北/0945/1400

QD669D/台北金邊/1500/1720

颱風期間景成航空相關航班資訊，請聯繫桃園機場遠東航空 03-3983170

●長榮、立榮10、11日國際線航班異動

長榮航空／立榮航空10、11日國際線航班異動訊息如下：

10日下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消。

10日17:00以後至11日12:00所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

●華信航空班機異動

7/10（二）航班異動

國內航線：

松山往返台東、金門、澎湖航班 14:00以後取消。

台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18:00以後取消。

相關航班異動將陸續更新，華信航空提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站www.mandarin-airlines.com查詢最新航班資訊，或洽客服專線412-8008(手機加撥02)。

●華航航班7/10（二）航班異動

1、CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

2、20:00後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20:00前起飛。

相關航班異動將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊。

●樂桃飛日本 明取消8個航班

樂桃航空明日7/10（二）將取消台北飛日本8個航班。

取消的航班編號如下：

MM0921沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0922台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0925沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0926台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0775仙台→台北(桃園)

MM0858台北(桃園)→東京(羽田)

MM0933沖繩(那霸)→高雄)

MM0934高雄→沖繩(那霸)

樂桃航空表示，無論旅客訂購機票的票價類型為何，樂桃提供以下處理方式旅客轉乘Peach的其他航班，無須支付手續費，但無法轉乘其他航空公司航班；另一種方式是以原付款方式全額退費，詳細資訊請參見網址: http://www.flypeach.com/pc/tw/lm/fares/fare_conditions

●遠航國內線取消10班、國際線海口—高雄取消

遠東航空明日7/10（二）將取消國內線取消10航班、國際線1航班

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059。

澎湖─台中FE3060。

高雄─澎湖FE6087/FE087。

澎湖─高雄FE6088/FE088。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

海口─高雄FE190。

若有最新異動將公佈於遠東航空官網與FB粉絲團。

遠東航空官網：http://www.fat.com.tw/

遠東航空官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/