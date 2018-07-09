親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

強颱瑪莉亞來襲！ 北北基宣布明天正常上班上課

瑪莉亞颱風腳步快 明午暴風圈觸東部海域

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 19:12聯合報 記者侯俐安╱即時報導

瑪莉亞颱風潛勢圖。資料來源／中央氣象局
瑪莉亞颱風潛勢圖。資料來源／中央氣象局
分享

【交通部航港局天然災害應變小組18時通報】

1.受瑪利亞颱風影響，本日(7月9日)共有2航線，計3航次停航 :

(1)基隆-馬祖：部分停航(開航1航次，停航1航次)。

(2)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

2. 預估明日(7月10日)共有10航線，計41航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)臺北-平潭：全部停航(2航次)。

(3)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。

(6)高雄-馬公：全部停航(2航次)。

(7)鳳鼻頭-小琉球：全部停航(2航次)。

(8)富岡-綠島：全部停航(16航次)。

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

3.詳情請洽 02-89788041。

●高鐵宣布：明下午3點前 高鐵正常營運

瑪莉亞颱風即將來襲，台灣高鐵公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，明日下午3時前，全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，並於明日上午9時前宣布最新之營運規劃。

台灣高鐵提醒，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

●虎航班次異動

受強颱瑪莉亞颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航2018年7月10日最新航班異動情形如下：

-IT203 東京成田-桃園航班取消

-IT230/IT231/IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

-IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

-IT306/IT307/IT308 桃園-澳門往返航班取消

-IT505/IT506 桃園-曼谷(廊曼)往返航班取消

-IT216 桃園-東京羽田航班提前至15:45起飛，並改降至東京成田機場

-IT214 桃園-岡山提前至08:30起飛

-IT215 岡山-桃園提前至12:55起飛

-IT611 大邱-桃園時間不變，將改降至高雄機場預計22:50抵達

-IT255 仙台-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT304 澳門-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

※以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。

●遠航新增取消航班

7/10（二）遠東航空最新航班異動，新增取消航班如下：

高雄─澎湖FE6081/FE6085/FE6885

澎湖─高雄FE6082/FE6086/FE6886

台中─澎湖FE3055

澎湖─台中FE3056

原7/10（二）海口─高雄FE190取消之航班，延至7/11（三）20：35起飛。

●遠航代理柬埔寨景成航空(JC AIRLINES) 因颱風瑪莉亞之影響 ，航班異動如下：

7/10原定時間

QD668/金邊台北/1505/1920

QD669/台北金邊/2015/2240

更改至 7/11

QD668 /金邊台北/0945/1400

QD669D/台北金邊/1500/1720

颱風期間景成航空相關航班資訊，請聯繫桃園機場遠東航空 03-3983170

●長榮、立榮10、11日國際線航班異動

長榮航空／立榮航空10、11日國際線航班異動訊息如下：

10日下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消。

10日17:00以後至11日12:00所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

最新航班異動訊息請至長榮航空網站www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

●華信航空班機異動

7/10（二）航班異動

國內航線：

松山往返台東、金門、澎湖航班 14:00以後取消。

台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18:00以後取消。

相關航班異動將陸續更新，華信航空提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站www.mandarin-airlines.com查詢最新航班資訊，或洽客服專線412-8008(手機加撥02)。

●華航航班7/10（二）航班異動

1、CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

2、20:00後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20:00前起飛。

相關航班異動將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊。

●樂桃飛日本 明取消8個航班

樂桃航空明日7/10（二）將取消台北飛日本8個航班。

取消的航班編號如下：

MM0921沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0922台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0925沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0926台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0775仙台→台北(桃園)

MM0858台北(桃園)→東京(羽田)

MM0933沖繩(那霸)→高雄)

MM0934高雄→沖繩(那霸)

樂桃航空表示，無論旅客訂購機票的票價類型為何，樂桃提供以下處理方式旅客轉乘Peach的其他航班，無須支付手續費，但無法轉乘其他航空公司航班；另一種方式是以原付款方式全額退費，詳細資訊請參見網址: http://www.flypeach.com/pc/tw/lm/fares/fare_conditions

●遠航國內線取消10班、國際線海口—高雄取消

遠東航空明日7/10（二）將取消國內線取消10航班、國際線1航班

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059。

澎湖─台中FE3060。

高雄─澎湖FE6087/FE087。

澎湖─高雄FE6088/FE088。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

海口─高雄FE190。

若有最新異動將公佈於遠東航空官網與FB粉絲團。

遠東航空官網：http://www.fat.com.tw/

遠東航空官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/

遠東航空沖繩澎湖颱風瑪莉亞颱風

相關新聞

北北基同步 新北明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」

2018-07-09 16:09

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

颱風來襲前搶收作物 木瓜農嘆「早沒木瓜可吹落」

2018-07-09 15:51

颱風來襲前 量販店加強備貨量為平日3倍

2018-07-09 15:41

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

礦泉水2件1折起！強颱瑪莉亞來襲 四大超商備貨迎戰

2018-07-09 18:29

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

強颱瑪莉亞逼近 應變中心今晚一級開設

2018-07-09 18:15

國軍備戰強颱瑪莉亞 特戰小組進駐烏來等地

2018-07-09 18:01

強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步

2018-07-09 17:58

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

桃園搶收稻作 穀倉接近爆滿

2018-07-09 17:25

影／強颱瑪莉亞海警14:30發布 陸警最快23:30發布

2018-07-09 17:15

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15

颱風期若有危害生命安全之虞 勞工可以不出勤

2018-07-09 17:04

瑪莉亞來勢洶洶 內政部長葉俊榮：綠川防洪設計是好的

2018-07-09 16:49

量販店聞風搶菜 生鮮區一度只剩蘿蔔

2018-07-09 16:39

瑪莉亞成西北颱？ 專家：不可輕忽

2018-07-09 16:11

颱風前菜類漲一成 農糧署：供貨穩定

2018-07-09 16:11

暑假首颱「瑪莉亞」襲北台灣 躲風雨殺時間必備品

2018-07-09 16:07

農民搶收稻 農會烘穀機處理不及

2018-07-09 16:00

強颱瑪麗亞逼近 台東離島客船明起停駛2天

2018-07-09 15:53

憂血本無歸 部落果農不分晝夜搶收水蜜桃

2018-07-09 15:11

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

苦口婆心！這次颱風農業災害不能掉以輕心

2018-07-09 14:44

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

農民搶收農作物 有的沒熟超焦慮

2018-07-09 14:28

強颱瑪莉亞 明晚至後天清晨影響最大

2018-07-09 14:27

強颱直襲！水電嚴陣以待 北台花東皮繃緊

2018-07-09 14:25

影／颱風假何時放？柯文哲：首長噩夢 明早決定

2018-07-09 14:04

強颱瑪莉亞來勢洶洶 苗栗農友剉咧等

2018-07-09 14:01

和時間賽跑連夜搶採收 農民祈禱：瑪莉亞路過就好

2018-07-09 13:49

住所與工作地停班 勞工可不出勤

2018-07-09 13:20

聯合報系「願景工程 - 公民沙龍」小啟

2018-07-09 13:00

颱風直撲北台灣！北部宜蘭馬祖嚴防豪雨

2018-07-09 12:58

農民搶收蔬菜 籲農委會不要釋出太多冷藏蔬菜

2018-07-09 12:52
看更多

熱門文章

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

為人父母／家庭教育也要因材施教

2018-07-09 06:00

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 19:12

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top