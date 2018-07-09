瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」

2018-07-09 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風瑪莉亞逼近，台北市水利處今天（9日）表示，中央氣象局已於今天下午2點30分發布海上颱風警報，基於安全考量，河濱地區於今天晚上8點啟動「只出不進」管制，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，不可將車輛駛入河川區停放，並呼籲民眾盡量於今晚將車駛離河川區。

水利處指出，考量颱風行進速度增快， 預計將於明天（10日）下午5點關閉疏散門，甚至可能提前在5點前就關閉，因為屬於上班時間，為免屆時移車困難，呼籲民眾儘量於今晚將車輛駛離河川區域，另請隨時注意接收水情訊息，及開始做好防颱準備等自主防災工作。

水利處表示，民眾若需主動了解水情資訊，民眾可下載台北市「行動防災APP」（https://goo.gl/hNz1Ef）或加入「台北市政府LINE官方帳號」。