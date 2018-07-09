瑪莉亞逼近 北市河濱水門今晚8點「只出不進」
颱風瑪莉亞逼近，台北市水利處今天（9日）表示，中央氣象局已於今天下午2點30分發布海上颱風警報，基於安全考量，河濱地區於今天晚上8點啟動「只出不進」管制，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，不可將車輛駛入河川區停放，並呼籲民眾盡量於今晚將車駛離河川區。
水利處指出，考量颱風行進速度增快， 預計將於明天（10日）下午5點關閉疏散門，甚至可能提前在5點前就關閉，因為屬於上班時間，為免屆時移車困難，呼籲民眾儘量於今晚將車輛駛離河川區域，另請隨時注意接收水情訊息，及開始做好防颱準備等自主防災工作。
水利處表示，民眾若需主動了解水情資訊，民眾可下載台北市「行動防災APP」（https://goo.gl/hNz1Ef）或加入「台北市政府LINE官方帳號」。
另外，民眾關心的疏散門啟閉、停車場開放等訊息，水利處表示，可利用google地圖建置相關圖資了解（https://goo.gl/fMY0GP），手機也能查詢，即時掌握全市河濱公園疏散門開閉時間，便於提早作好移置車輛至市區開放停車路段，或撥打停車資訊查詢專線（27590666轉6401~6406）。
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