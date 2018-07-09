暑假首颱「瑪莉亞」襲北台灣 躲風雨殺時間必備品

2018-07-09 16:07 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文、林郁玲

根據氣象局預測，周二晚到周三上午是颱風瑪莉亞離台灣最近的時候，影響最大的地區是中部以北和東北部，而北部風雨最明顯。氣象局已經在今天下午兩點半發布海上颱風警報，10日午夜前後可能發布陸上颱風警報，不少人抱怨暑假才剛開始就遇到颱風，計畫出遊的假期都因此泡湯了，但就算在家躲風雨也要打發時間， udn買東西 推出眾多颱風相關商品優惠，貼心為您備齊外出雨具、美味乾糧、飲料罐頭。另外還有行動電源與手電筒，以備不時之需，眾多商品都推出優惠折扣，讓您就算是颱風天也能在家盡享購物樂趣。

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颱風天在家好孤單 跟朋友連線對戰不寂寞

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電動電腦都玩膩了，還有可以不離身的智慧型手機，不止能當手電筒、看影片、玩遊戲，還可以上網追踨最新的颱風動向。不知不覺手機很快就沒電，而現代人3C產品不離身，若是颱風來襲導致停電，又碰上緊急時刻需要對外保持聯繫暢通，更需要行動電源隨身帶，才能確保手機或是平板有源源不絕的電力。推薦 POLARIS 10400series鋁合金行動電源 ，採用鋰聚合物電芯，品質穩定，高容量，外型輕薄，攜帶超方便，雙USB輸出端讓充電更有效率，具有多重保護裝置，過充電、過放電、短路、機身過熱等狀況發生時，將自動停止所有功能，就算颱風天使用上也安心！

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