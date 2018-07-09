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颱風前菜類漲一成 農糧署：供貨穩定

2018-07-09 16:11台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

瑪利亞颱風來臨前，受預期心理影響，菜價格提前調漲。（photo by維基百科）
瑪利亞颱風來臨前，受預期心理影響，菜價格提前調漲。（photo by維基百科）
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瑪利亞颱風來臨前，受預期心理影響，菜價提前調漲。農糧署運銷加工組副組長饒美菊9日受訪時說，「8日臺北果菜市場蔬菜交易量1380公噸，受颱風預期心理與隔天休市影響，較7日增加了66公噸；平均每公斤交易價格從30.6元上漲為34.1元，上漲3.5元，漲幅11.4%。」她說，目前蔬菜充裕、供需平穩，價格合理，後續看瑪麗亞颱風對蔬菜產區影響。

「8日受颱風預期心理，與隔天休市影響，菜價較高，供應量增加。」饒美菊說，目前根莖類供應穩定，葉菜類則進入復耕期，足夠供應8、9月需求量。7日高麗菜初秋與改良品種的平均價在台北蔬菜批發市場交易價1公斤為17.3元，8日則升到20.3元。大白菜中的包心白菜從7日1公斤17元，8日升至20.8元。根莖類中的麻竹筍7日29.7，8日則漲至31.7元。

農糧署指出，8日臺北果菜市場蔬菜交易量1380公噸，較7日1,314公噸，增幅5%；平均每公斤交易價格34.1元，較7日30.6元，上漲3.5元，漲幅11.4%。農糧署表示，目前蔬菜供應充裕，價格合理，今年入春以來氣候穩定少雨，甘藍、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等蔬菜豐產，現各農民團體庫存充裕，後續看瑪麗亞颱風帶來多大的影響。

依台北市農產運銷股份有限公司資料顯示，台北市第一批發市場於7日胡蘿蔔1公斤上價（產品狀況最好）17元，8日18元，本產的馬鈴薯7、8日都維持29元，甘藍的初秋品種從29微漲到32元。

農糧署表示，目前颱風看來是往北走，而蔬菜類主產區以南部為主，影響較小，農糧署將持續密切注意颱風侵襲產地，造成的作物受損情形。之後將繼續採用滾動式倉儲，並和具有大型冷藏庫存的業者合作，存放一些高麗菜、白菜等大型需求的蔬菜，在數量不足的時候，依市場價格適度售出，調節市場。

「如果蔬菜已經成熟了，農民應加強趕快採收入庫冷存，降低災損，」饒美菊呼籲，現在颱風還沒進來，必須穩定民心，台灣蔬菜很足夠、運輸也很便利，她說，消費者應酌量購買蔬菜，近期若蔬菜價格較高，可以多選擇價格相對平穩的菇類、根莖類。

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