瑪莉亞成西北颱？ 專家：不可輕忽

2018-07-09 16:11 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



汪中和表示，西北颱的颱風外圍環流所挾帶的水氣，會從關渡缺口往台北盆地裡灌入，通常會帶來嚴重災情。（photo by醒報資料庫） 分享 facebook 強颱「瑪莉亞」來勢洶洶，氣象專家吳德榮分析，若貼著北海岸穿過基隆、彭佳嶼之間登陸，即是所謂「西北颱」，將為北部帶來嚴重災情；中研院研究員汪中和受訪時也認為，瑪莉亞成為西北颱的機率相當高，但未來仍有變數，估計9日晚間、10日上午前能明朗，不過，「瑪莉亞結構完整、強度非常強，不論最終是否發展成西北颱，都不可掉以輕心。」

瑪莉亞恐成西北颱

強颱瑪莉亞暴風圈持續擴大，速度加快，氣象專家吳德榮在「三立準氣象・老大洩天機」專欄中分析，「瑪莉亞」未來有3種可能路徑：一，從東北部登陸，使北台灣風大雨大，中部地區及南部山區受影響；二，如果貼著北海岸穿過基隆、彭佳嶼之間，就是所謂「西北颱」，北部將帶來較嚴重災情，中部及南部山區也有一些影響；三，颱風中心通過彭佳嶼北方，影響相對會減小許多。

民眾一聽到「西北颱」就聞之色變。所謂的「西北颱」，中央氣象局表示，指的是颱風從台灣東部海域朝西北方前進，中心通過基隆和彭佳嶼之間的海面，造成北部和中部特別大的雨勢；加上風向幾乎和海岸線垂直，導致積水不易宣洩，甚至引起海水倒灌。

歷史上，台灣過去曾遭到4次典型的西北颱襲擊，包括民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風、86年的溫妮颱風及93年的艾利颱風，共造成296人死亡、100人失蹤及953人受傷，其中以葛樂禮颱風帶來的災情最為慘重，驚人雨量使大台北地區嚴重淹水，全台共224人死亡、450人受傷、88人失蹤，以及近1萬4000戶的房屋倒塌。

暖化使颱風威力增強

「從目前路徑來看，瑪莉亞成為西北颱的機率相當高，但未來還有變數，估計9日晚間、10日上午前能明朗。」中研院研究員汪中和受訪時表示，西北颱可怕之處在於颱風的外圍環流挾帶的水氣會從關渡缺口往台北盆地裡灌入，通常都會帶來嚴重災情，但他提醒，瑪莉亞預估的強度和雨勢都非常強，不論最後是否發展成西北颱，都不可掉以輕心。

除了西北颱為北部帶來嚴重災情，中南部也不能忽視「西南氣流」帶來雨勢。汪中和舉例，2009年莫拉克颱風雖是從北部經過，但西南氣流挾帶大量雨勢卻重創南台灣；「颱風只是影子，除了暴風圈本身帶來的災害，引進西南氣流所帶來的災情可能更慘重」。但氣象局預報員伍婉華受訪時則表示，瑪莉亞並不會引進西南氣流，但會有南方水氣上來，颱風後東南部仍會維持幾天不穩定的天氣。

「溫度越高，颱風能吸收的能量越強，威力也就越大。」汪中和特別提到，受全球暖化影響，西太平洋正是熱點之一，像是去年加勒比海海溫高，夏季颶風的威力都非常驚人，「隨著海洋持續增溫，颱風帶來的風力、雨量都較強，要特別留意。」

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