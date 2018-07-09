颱風來襲前搶收作物 木瓜農嘆「早沒木瓜可吹落」

2018-07-09 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



颱風瑪莉亞逼近台灣，各地農民下田搶收芭樂與木瓜等作物。高市美濃農民哀嘆，木瓜接連遇雨侵襲，許多果實都有水傷（疫病引起）現象，木瓜已經受損甚多，剩餘產量很少，不怕颱風來襲。

今天上午，許多農民趁著天氣晴朗搶收田間作物，美濃吉東一處芭樂集貨場聚集多數交貨農民。利姓農民說，入夏後芭樂價格低落，每台斤只有5元，雖然價格差，還是要趁著颱風來前採收，能收多少算多少，總比颱風掃落來得好。

相較於芭樂有果可採，木瓜農民就顯得無奈許多。美濃木瓜種植面積120公頃，集貨場農民說，6月梅雨季至今，幾乎天天下雨，木瓜很怕水傷，大雨過後一周開始浮現疫病後遺症，有些果樹被大雨折斷，木瓜落果多、品質也差，許多劣果無法送入市場。

美濃農會果樹16班班長曾文秋說，此季木瓜原本可以出產到8、9 月，無奈連續兩波豪雨來襲，整體約3成無法收成，果樹受損，後續也無法再長出果實，近日木瓜價格逐步上揚，農會外銷至新加坡的收購也沒停，問題是沒木瓜可採，所以根本不用怕颱風來襲。