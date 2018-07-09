颱風瑪莉亞向北台灣侵襲 加強防颱勿到山區

2018-07-09 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



氣象局9日下午發布瑪莉亞颱風海上颱風警報，臺北市政府工務局大地工程處提醒大家加強防災準備，同時儘量避免進入山區活動；進入山區前建議多留意訊息，或查詢大地處「山坡地資訊整合系統」，隨時掌握臺北市山區最新雨量資訊，以防萬一。

臺北市政府工務局大地工程處表示，因應颱風可能挾帶豪雨，已完成50條土石流潛勢溪流與30座沉砂池清疏及完成13項緊急搶災之維護工程預約式契約發包待命，目前啟動山坡地防災巡勘機制，針對24處老舊聚落、17處列管邊坡等關注點位進行機動性巡勘；另山區施工中工程，已責成施工廠商確實執行自主檢查及防災整備。

當臺北市政府災害應變中心二級開設時，大地處將預防性封閉設施及步道，包含白石湖吊橋、貴子坑水土保持園區、碧山露營場、內雙溪自然中心、內溝溪生態展示館。天母古道、泉源紗帽親山步道與貴子坑親山步道等，避免民眾誤入發生危險；如雨量分別達到土石流或老舊聚落之黃、紅色警戒值時，請保全住戶配合市府人員引導疏散至就近的避難處所，確保自身安全。

民眾可隨時上網查詢臺北市山坡地資訊整合系統(網址http://www.geomis.gov.taipei/GEOINFO/MainPage/index.aspx)，掌握即時防災訊息。